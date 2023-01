Je Liam Hemsworth res prevaral Miley Cyrus s 14 ženskami?

Družbena omrežja so polna jeznih oboževalcev pevke Miley Cyrus, ker naj bi jo njen nekdanji mož Liam Hemsworth v zakonu prevaral s 14 ženskami, in to prav v hiši, v kateri je posnela videospot za uspešnico Flowers. Teorija je odjeknila, ko je to dejstvo zapisal uporabnik na Twitterju, a ob tem ni navedel vira informacij ali kakršen koli drug dokaz, da je to, kar navaja, res.

Pesem Flowers, ki trenutno kraljuje na vrhu številnih glasbenih lestvic po vsem svetu, buri duhove oboževalcev. Miley Cyrus je namreč v besedilu pesmi dala precej jasno vedeti, da je ta namenjena njenemu nekdanjemu moža Liamu Hemsworthu, kar pa je oboževalce spodbudilo, da v pesmi in videospotu poiščejo skrite pomene. A previdno, vse teorije, ki so jih razvili, ne temeljijo na dejstvih.

icon-expand Miley je pesem Flowers namenila Liamu, kar je na spletu sprožilo številna ugibanja o njunem propadlem zakonu. FOTO: Profimedia

Viralno širjenje nepreverjenih informacij Profil Pop Tingz, ki na Twitterju objavlja članke, povezane s popkulturo, je prejšnji teden tvitnil, da je Miley videospot za pesem Flowers posnela v hiši, v kateri jo je Liam, v času, ko sta bila poročena, prevaral z več kot 14 ženskam. Tvit je videlo kar 4,6 milijona uporabnikov, večkrat pa je bil deljen tudi na Instagramu in Tiktoku. Številni Mileyjini oboževalci so informacijo vzeli za sveto in jo širili po družbenih omrežjih. Video, v katerem se oboževalka jezno sprašuje, kako si je Hemsworth drznil to narediti, ima na Tiktoku več kot 12 milijonov ogledov. V drugi objavi s pet milijonov ogledov se punca sprašuje: "Torej mi govorite, da se je 14 žensk strinjalo s tem, da so druga ženska v zakonu Miley Cyrus? Vem, da ti je bila všeč Party in the USA in si gledala Hannah Montano ..." podobnih posnetkov pa se kar vrsti. Pa je vse to sploh res?

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Informacija o varanju, ki jo je delil profil Pop Tingz, ne temelji na nobenem zanesljivem viru oziroma vir sploh ni naveden. Medtem ko so ji številni oboževalci slepo verjeli, so drugi v komentarjih opozarjali, da gre verjetno zgolj za širjenje lažnih informacij. "Počakajte, ravnokar sem preverjala trditev in nisem našla niti ene stvari, ki jo podpira. Zakaj širite laži? Uživajte v izjemni pesmi, ki jo je ustvarila, in ne povzročajte drame." "Občutek imam, da so ljudje temu prehitro verjeli." "To ni potrjeno: zgolj govorica, ki pomaga promociji videospota." "Počakajte, od kod je prišla govorica o 14 ženskah?" "Ljudje lahko dobesedno rečejo kar koli in ljudje jim preprosto verjamejo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Eden izmed oboževalcev je še zapisal, da naj bi v resnici šlo za znano hollywoodsko hišo, ki jo je možno najeti zgolj za snemanje filmov in videospotov. "Dobesedno nemogoče je, da bi jo Liam uporabil za varanje." Da gre verjetno za širjenje napačnih informacij, potrjuje tudi Mileyjin tvit iz leta 2019, ki ga je zapisala po tem, ko sta z Liamom naznanila ločitev. "Priznam lahko veliko stvari, ampak zavračam priznanje, da se je moj zakon končal zaradi varanja. Z Liamom sva bila skupaj desetletje. To sem že povedala in še vedno drži, Liama ima rada in vedno ga bom imela." Številne teorije: varanje z Jennifer Lawrence, suknjič in kljubovalni ples Poleg 'pregrešne hiše' so na družbenih omrežjih oboževalci razvili še mnoge druge teorije o skritih sporočilih, ki jih Miley v videospotu sporoča svojemu bivšemu. Ena izmed trenutno najbolj popularnih, ki ima na TikToku kar 41 milijonov ogledov, namiguje, da je Liam Miley prevaral z igralko Jennifer Lawrence, ki je nekoč v intervjuju priznala, da se je z njim poljubila (ali je bil Liam takrat samski, sicer ni razkrila). To naj bi Miley sporočala v videospotu, kjer ima podobno pričesko in zlato obleko, ki jo je na premieri filma Igre lakote nosila Jennifer. Nekdanja Disneyjeva zvezdnica poleg zlate obleke v videospotu nosi še suknjič, za katerega oboževalci menijo, da je enak suknjiču, ki ga je Liam nosil na premieri filma Maščevalci. Takrat ji je namreč, po tem, ko se je na rdeči preprogi šaljivo pretvarjala, da ga želi polizati po prsih, dejal, naj se primerno obnaša.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Oboževalci med drugim še trdijo, da je pesem Flowers, ki jo je glasbenica izdala na rojstni dan bivšega moža, odgovor na balado Bruna Marsa When I Was Your Man, ki naj bi ji jo Liam posvetil na poroki. Medtem ko Bruno poje, da mora svoji nekdanji punci kupiti rože, jo držati za roko in z njo plesati, namreč Miley v melodično podobni pesmi odgovarja, da lahko sama pleše, si kupi rože in se drži za roko. Navezovanje na propadlo razmerje so oboževalci opazili še v videospotu, kjer pevka med sprehodom po cesti zapleše s podobnimi gibi, ki jih je nekoč na rdeči preprogi namenila svojemu izbrancu, ki takrat nad njimi ni bil videti pretirano navdušen. Nazadnje so izpostavili še dejstvo, da zvezdnica v videospotu izvaja pilates, ki sta ga nekoč z Liamom skupaj trenirala.