Je Lil' Kim pretiravala s številom lepotnih popravkov?

43-letna raperka in tekstopiska Kimberly Denise Jones, ki je javnosti znana pod umetniškim imenom Lil' Kim, nikoli ni skrivala svoje ljubezni do plastične kirurgije. Že na samem začetku svoje glasbene kariere je šla večkrat pod nož – spremembe, ki so bile na začetku minimalne, pa so jo danes pripeljale do neprepoznavnosti. Kritiki so podali oceno, da naj bi za vse lepotne popravke do sedaj odšela že več kot 25.000 evrov.