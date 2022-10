Je ločitev pred vrati? Gisele in Tom že najela odvetnike

Čeprav so težave v zakonu med Gisele Bündchen in Tomom Bradyjem že nekaj časa znane javnosti, naj bi par šele pred dnevi najel odvetnike za ločitev. Oboževalci slavnega para so glede njune ločitve še vedno razdvojeni. "Poskusita rešiti svojo zvezo. Super par sta," je zapisal eden od oboževalcev, medtem ko nekateri neposredno kažejo na Toma, ki naj bi bil glavni krivec, da je zakon med manekenko in nogometašem na robu propada. Po mnenju drugih pa je za ločitev kriva Gisele.

Brazilska manekenka Gisele Bündchen in igralec ameriškega nogometa Tom Brady sta dolgo veljala za enega najbolj trdnih parov. Poročena sta vse od leta 2009, skupaj pa imata tudi dva otroka, sina Benjamina in hčerko Vivian. Pred slabim mesecem dni so se v javnosti pojavila namigovanja o tem, da v njunem zakonu ni vse v najlepšem redu. Težave so očitne tako velike, da jih zakonca ne moreta več rešiti, saj sta po informacijah PageSix že najela odvetnike za ločitev. icon-expand Tom in Gisele naj bi že najela odvetnike za ločitev. FOTO: Profimedia Novica o tem, da je ločitev očitno pred vrati, pa je močno razdvojila njune oboževalce, ki se ne morejo odločiti, na katero stran slavnega para naj se postavijo. "Izbral je kariero pred družino. A ni res, da ga Gisele ne podpira. Nogomet je nevaren šport in če se Tomu kaj zgodi, bo ona skrbela zanj in ne navijači," je zapisal eden od oboževalcev. Pojavilo se je še nekaj takih, ki stojijo na strani manekenke. "Če sta se dogovorila, da bosta oba preživela več časa skupaj in z družino ter je on prelomil dogovor, saj želi še malo igrati, razumem Gisele. Ona si želi živeti življenje, Tom pa se želi vrniti na delo," je zapisal drugi, ki prav tako podpira Brazilko. icon-expand Oboževalci so razdeljeni glede tega, kdo je kriv za ločitev. FOTO: Profimedia Spet drugi so postavili na stran 45-letnega Toma, saj menijo, da mu Gisele ne dovoli živeti svojih sanj. "Ne dovoli mu, da dela tisto, kar ga veseli," je zapisal nogometašev podpornik. "Odločitev o pokoju za profesionalnega nogometaša zagotovo ni lahka. Težko se je odpovedati karieri, a še težje se je odpovedati družini. Škoda je, da se Gisele vtika v njegovo športno kariero in ga ne podpira," pa je dodal drugi. Nekateri izmed oboževalcev pa še vedno upajo, da bosta Gisele in Tom našla skupno pot. "Poskusita rešiti svojo zvezo. Super par sta," je zapisal eden od oboževalcev. icon-expand Tomovi oboževalci so prepričani, da ga Gisele ne podpira na njegovi življenjski poti. FOTO: Profimedia Par naj bi po trinajstih letih zakona vlogo za ločitev že vložil na Floridi, po informacijah blizu zakoncev pa naj bi se že pogovarjala tudi o delitvi premoženja.