Je Longorii obleka tudi tokrat storila krivico?

Uspešno usklajuje materinstvo in kariero.

43-letna Eva Longoria je 16. junija letos povila svojega prvega otroka, dečka Santiaga Enriqueja Bastóna. Kmalu po porodu se je postavila na noge in vrnila nazaj v svoje ustaljene obveznosti in delo. Ob tem je večkrat dokazala, da gresta kariera in materinstvo v njenem primeru uspešno z roko v roki, saj je na številne službene dogodke s seboj pripeljala tudi sina – večkrat pa je bil tudi njen "mali pisarniški asistent".

Novopečena mamica, ki se že nekaj časa posveča produciranju ameriške različice španske serije Gran Hotel, se je nedavno mudila na Beverly Hillsu, kjer ji je bila za posvečenost organizaciji ACLU podeljena nagrada Bill of Rights. ACLU oziroma Ameriška zveza za državljanske svoboščine se med drugim ukvarja z zakonodajnim lobiranjem, odbor direktorjev pa vsako leto podeli nagrado tistim posameznikom in organizacijam, ki zaradi svoje poklicne zavzetosti in sodelovanja s skupnostjo zagotavljajo vzorno državljansko vzgojo številnim mladim ljudem znotraj ZDA.