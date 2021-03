Je Madonna oboževalki ukradla fotografijo?

Uporabnica TikToka, vplivnica in velika oboževalka Madonne je na svojem profilu opozorila na krajo fotografije. Ugotovila je namreč, da si je Madonna prilastila eno njenih fotografij in njeno glavo zamenjala s svojo. To naj bi se sicer zgodilo že leta 2015, ko je glasbenica promovirala svoj album Rebel Heart , Amelia pa je fotografijo našla šele zdaj.

Portal Page Sixje za komentar prosil tiskovnega predstavnika glasbenice, a se ta na novinarsko vprašanje ni odzval.

In čeprav tudi Madonna zadeve ne komentira, jo v svojih objavah označujejo oboževalci in prosijo, da pojasni, kaj se dogaja. "Grozen photoshop in tudi ti si grozna oseba," je zapisal eden od uporabnikov Twitterja, drugi pa: "To je verjetno nivo photoshopa, ki sem ga imel jaz pri enajstih."

Mnogi se čudijo, kako da je objava sploh še na njenem Instagramu in zakaj je ne odstrani.