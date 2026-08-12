Je Maja Šuput po razhodu s Šimom Elezom znova zaljubljena?

Kdo greje srce in posteljo Maje Šuput, je bilo vedno nekaj, kar je močno zanimalo njene oboževalce. Pevka svojih ljubezenskih razmerij tudi nikoli ni skrivala in je vedno tudi javno govorila o svojih izbrancih ter jih objavljala na družbenih omrežjih. V začetku tedna pa se je v hrvaških medijih pojavila fotografija, ki je znova sprožila ugibanja o novi romanci.

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Zvezdnico so namreč ujeli v objemu postavnega, neznanega moškega, polnega tetovaž. Za ugibanja je poskrbela kar Maja sama, saj je bila prav ona tista, ki je na družbenih omrežjih objavila fotografijo z nastopa v Baški Vodi, kjer je pri neznancu sedela v naročju. Glede na pričevanja prisotnih se moški od pevke ni ločil niti za trenutek, spremljal pa jo je tudi v zaodrje pred in po nastopu. V medijih je seveda takoj završalo, da gre za njenega novega partnerja.

Nekaj dni po objavi fotografij pa se je 46-letnica odločila narediti konec ugibanjem, zato je za Net.hr razkrila, kdo je moški. "Ne gre za mojega novega moškega. Ob fotografijah je pisalo, da je moj frizer in logično je, da me je spremljal v zaodrje, da mi je pred in po nastopu uredil pričesko. To je fant, ki je zaslužen za moje pričeske, ko sem v tistem delu Hrvaške in čisto iz hvaležnosti sem ga objavila," je povedala.

Javnost zanima, kdo greje srce Maje Šuput. FOTO: Maja Šuput

Obenem je še dodala, da fotografije ne bi objavila, če bi šlo za njenega novega izbranca, in priznala, da jo je ugibanje javnosti presenetilo, saj ne temelji na ničemer. "Iz opisa fotografije je bilo jasno, da je to moj frizer. Nimam časa, da bi se ukvarjala z zanikanjem, a težava je v tem, da mnogi berejo samo naslove. Torej on je frizer, ki je skrbel za mojo pričesko, saj med nastopi kot nora skačem po odru. Vsi moji frizerji so zato vedno ob meni, ko nastopam," je za konec zatrdila.

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Da bi še dodatno utišala govorice in se malo tudi posmehovala nenehnim ugibanjem o njenem ljubezenskem statusu, je objavila galerijo fotografij s svojim sinom Bloomom Tatarinovim. "Najboljši in najljubši, edini moški, ki me sme pospremiti na oder ..." je zapisala ob fotografijah s petletnikom, ki ga ima iz zakona s podjetnikom Nenadom Tatarinovim.