Je mama Armieja Hammerja vedela za njegovo temačno stran?

Spomnimo: Vse skupaj se je začelo z objavo anonimnih zasebnih sporočil, ki jih je (takrat sveže ločeni) Armie pošiljal neimenovanemu dekletu. Takrat so v javnost prišla sporočila, kot je: "Živiš, da bi me ubogala in da si moja sužnja. Prilastil si te bom. To je moja duša. To so moji možgani. Moj duh. Moje telo. Bi prišla k meni in bila moja lastnina, dokler ne umreš? In če bi ti hotel odrezati enega od nožnih prstov ter ga pospraviti v žep, da bi vedno imel delček tebe s seboj?"Po tej objavi se je oglasilo še nekaj igralčevih ljubimk in prijateljic, ki so izkusile njegove želje ter se soočile s sadističnim odnosom.

Zdi se, da Armie le ni tako nedolžen, kot pravi. Igralec se je namreč distanciral od izjav in povedal, da se na izjave, ki se mu zdijo 'za lase privlečene', ne bo odzval. Kasneje je prostovoljno odstopil od filma, ki bi ga moral snemati v Dominikanski republiki: "Ob hudobnih in lažnih spletnih napadih name svojih otrok preprosto ne morem zapustiti za štiri mesece in oditi v Dominikansko republiko," je takrat za E! News povedal igralec.