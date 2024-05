Je Mary-Kate Olsen zaljubljena?

OGLAS

Mary-Kate Olsen in Sean Avery sta spominski dan, ki so ga nedavno obeležili v Združenih državah, preživela skupaj. Nekdanja igralka, ki se sedaj ukvarja z modnim oblikovanjem, in upokojeni igralec hokeja sta se med prazničnimi dnevi družila s prijatelji, med katerimi je bil tudi voditelj Andy Cohen, vzela pa sta si tudi čas za nakupovanje, kjer so ju v objektive ujeli ulični fotografi.

37-letnica je za nakupovalni dan oblekla črne široke hlače in rdečo dolgo jopo, nad katero si je nadela plašč barve karamele, videz pa dopolnila s kapo enake barve in večjim šalom. Obraz je skrila za sončnimi očali. 44-letni nekdanji športnik je prav tako izbral sproščen videz, ki ga je dopolnil s kapo s ščitnikom športnimi copati in sončnimi očali. Zvezdnika so romantično povezovali že leta 2007, pozneje pa sta ostala v prijateljskem odnosu. Mary-Kate se je pred tremi leti in pol tudi uradno ločila od francoskega bankirja Oliverja Sarkozyja, sicer brata nekdanjega predsednika Nicolasa Sarkozyja, s katerim se je poročila novembra 2015, vlogo za ločitev pa je vložila aprila 2020. Nekdanja zakonca sta poravnavo dosegla januarja 2021.

55-letnega Sarkozyja so marca opazili na kosilu z zvezdnico resničnostnega šova Real Housewives of New York City Luann de Lesseps, kjer sta ostala približno dve uri, nato pa restavracijo zapustila z roko v roki. Do aprila se je njuna romanca ohladila. Od julija 2022 je samski tudi Avery, ki se je takrat ločil od odtujene žene Hilary Rhoda, s katero sta si večno zvestobo obljubila oktobra 2015. Julija 2020 sta dobila sina Nasha, ob ločitvi pa je dečkova mati zaprosila za skupno pravno in izključno fizično skrbništvo nad njunim sinom. Nekdanjega moža je obtožila nasilja v družini in zlorabe otroka, sodnik pa je odobril zaščito obema, ki je še vedno v veljavi. Športnik je imel tudi začasno prepoved približevanja nekdanji tašči, ker jo je nadlegoval.