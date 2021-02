Je Meghan Markle nehote razkrila spol otroka?

Noseča Meghan Markle in princ Harry

Seveda so bile vse oči uprte v Meghanin nosečniški trebuh, ki ga je uspešno skrivala pod spomladansko obleko s potiskom limon modne hiše Oscar de la Renta. Sodeč po odzivih oboževalcev kraljeve družine na družbenih omrežjih, pa je največ pozornosti pritegnil njen prstan, ki ga je nosila na sredincu desne roke. Gre za prstan z rožnatim safirjem kanadske draguljarne Ecksand, katerega cena se začne pri 1144 ameriških dolarjih (to je približno 944 evrov). Mnogi zato menijo, da je Meghan z izbiro prstana v rožnati barvi na subtilen način namignila, da pod srcem nosi deklico.

Meghan Markle in princ Harry sta se pred dnevi udeležila Spotifyevega videopogovora, v katerem sta spregovorila o svojem podcastu Archewell Audio, s katerim želita navdihniti in izobraziti ljudi po vsem svetu.

"Je roza prstan namig, da gre morda za deklico? Nam na subtilen način poskuša sporočiti, da nosi punčko? Meghanin roza prstan ... Namig? Roza za deklico!" – to je le nekaj komentarjev, ki so se pojavili na družbenih omrežjih. Slavna zakonca seveda nista razkrila podrobnosti o nosečnosti, zato špekulacije ostajajo.

Vojvoda in vojvodinja susseška sta januarja lani sporočila, da nameravata opustiti kraljeve dolžnosti in postati finančno neodvisna. Uradno sta to storila konec marca, ko se je začelo enoletno prehodno obdobje, po katerem bodo pregledali dogovor.

Meghan Markle in princ Harry sta na valentinovo naznanila, da pričakujeta drugega otroka. Njun prvorojenec Archie Harrison, ki bo 6. maja dopolnil dve leti, bo tako postal starejši brat.