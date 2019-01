Je nečakinja Nicole Kidman zasenčila slavno teto?

Avstralska igralka Nicole Kidman se je udeležila premiere svojega novega filma Destroyer, tokrat pa je ni spremljal njen mož Keith Urban, ampak njena 20-letna nečakinja Lucia Hawley, ki sta takoj pritegnili veliko pozornosti. Še posebno njena nečakinja, s katero se igralka zelo dobro razume. Lucia je hčerka Nicoline mlajše sestre Antonie Kidman, s slavno teto pa sta se še posebno zbližali, ko je nečakinji pred leti umrl oče.

Zvezdnica je na svojo družino zelo navezana, je pa pred časom priznala, da jo je vloga v drami Destroyerskoraj stala družine oziroma zakona: "Bila sem prava nočna mora," kajti "najbolj temačna vloga do zdaj" je nanjo vplivala tudi v zasebnem življenju. Dejala je namreč, da je z likom morala "živeti“, in to je zelo močno obremenilo njen zakon: "Igralci nase prevzemamo nekatere stvari, nekaterih se lahko otreseš, nekaterih pa se na žalost ne moreš." V nekem trenutku jo je tako mož vprašal, kam vse to pelje ...

Za vlogo pa se je morala odpovedati tudi svoji glamurozni podobi in se preleviti v žensko, ki ne da veliko na videz.