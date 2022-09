Je nekdanja žena Armieja Hammerja pobudnica škandala, ki je doletel igralca?

Po poročanju ameriških medijev se je zgodba o Armieju Hammerju spremenila v pravo dramo kriminalnega romana. Njegova nekdanja žena Elizabeth Chambers naj bi skušala sodelovati z njegovo nekdanjo ljubico, ki je bila prva, ki je razkrila igralčeve sadistične nagone, Chambersova pa naj bi s pomočjo Effie, kakor se je poimenovala ljubica, skušala moža v javnosti ponižati in si na ta način pridobiti polno skrbništvo nad njunimi otroki.

Effie je 34-letnega igralca Armieja Hammerja januarja 2021 obtožila sadizma in navdušenja nad kanibalizmom, njegova sporočila pa razkrila javnosti in s tem uničila njegovo kariero, sedaj pa se podobno dogaja še z njegovo nekdanjo ženo, tudi tokrat pa je vir informacij ista ženska. Ta je sedaj delila sporočila, ki ji jih je pošiljala Hammerjeva nekdanja žena, ki jo je želela prepričati, naj igralca izpostavi javnosti, da bo ona lažje pridobila skrbništvo nad njunima otrokoma Harper in Fordom.

V enem izmed domnevnih sporočil, ki jih je poslala Hammerjevi ženi in ga je delila na družbenem omrežju Instagram, je priznala podjetnici, da ima samomorilne misli in se nima časa ukvarjati z nekdanjo ženo svojega ljubimca. "Zares potrebujem polno skrbništvo nad svojima otrokoma," ji je odgovorila Elizabeth in nadaljevala: "Misliš, da bi lahko podala izjavo ta teden? Bila bi zasebna. Res nočem pritiskati nate, a tvoj pogled je veliko globlji od ostalih, ki jih imamo." V drugem sporočilu je 40-letnica Effie pisala, da si želi, da njen nekdanji mož zapusti Kajmanske otoke, kjer je bival v času škandala, ker ogroža njuna otoka: "Otroka sploh ni videl, ker nima časa, saj vsako novo blondinko, ki gre mimo, odpelje na očetovo jahto. Da je prišel sem in skušal biti oče, sem ga prisilila s sodnim nalogom, sedaj pa predstavlja nevarnost za najina otroka. Oditi mora." Pozneje naj bi dodala še, da bi moral biti v zaporu, ker je škodoval drugim.

"Res te nočem siliti v ničesar, a s tvojim pričanjem bi lahko dosegli, da bi bil v času evalvacije v zaporu. Prosim za oceno in kopije, saj ne verjamem, da ne bo pretental terapevta," je še pisala 40-letna podjetnica, Effie pa ji je odgovorila, da je igralec njej in ostalim žrtvam grozil, če bodo javno spregovorile o razmerjih z njim, nekdanja žena pa jo je prepričevala, da se ji ne bo zgodilo nič. "Imamo eno samo priložnost, da ustavimo njegovo vedenje in preprečimo, da bi škodoval drugim ženskam. Zgoditi se morajo spremembe, ali pa tega nihče ne bo vzel resno. Kot smo že lahko videli, stvari z interneta hitro izginejo. Vse mora biti legalno in uradno," ji je znova pisala Chambersova, ki je dodala, da je njen nekdanji mož psihopat.

Podjetničin predstavnik za javnost je v izjavi za Page Six dejal: "Glede na obseg in naravo obtožb je Elizabeth poskušala ugotoviti resničnost teh. Želela je vedeti vse plati zgodbe, varnost in dobro počutje njenih otrok pa ostajata njeni prioriteti." A Effie na celotno stvar gleda drugače in je prepričana, da želi tudi Elizabeth, tako kot producenti nedavnega dokumentarca o Hammerju, z zgodbo profitirati, ne ozira pa se na žrtve, ki so doživele travmo. "Ne more trditi, da je feministka, če je njen najboljši prijatelj nekdo, ki je zlorabljal ženske," je dejala v izjavi, ki se nanaša na skupno izjavo zakoncev iz leta 2020, ko sta sporočila, da se razhajata.