Tuja scena

Je Nicole Kidman zaljubljena v Simona Bakerja?

Los Angeles, 23. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
nicole kidman, simon baker

Se med Nicole Kidman in Simonom Bakerjem kaj plete? Priljubljena igralca sta nedavno skupaj snemala serijo, v kateri sta igrala zakonski par, njuno skupno pojavljanje na premieri pa naj bi zdaj namigovalo na to, da je med njima tudi zares preskočila iskrica. Zvezdnica, ki se je letos januarja ločila od nekdanjega moža Keitha Urbana, je tako morda ponovno zaljubljena, kar pa naj ne bi bilo po godu Urbanu.

Nicole Kidman in Simon Baker sta se združila v novi televizijski seriji Scarpetta, v kateri igrata zakonski par. A med njima naj ne bi bilo le prijateljske simpatije, temveč nekaj več. Številni oboževalci so namreč prepričani, da je iskrica ljubezni, ki jo prikazujeta na ekranu, močno prisotna tudi v resničnem življenju. In od kod namigovanja o novi romanci?

So med Nicole Kidman in Simonom Bakerjem preskočile ljubeznske iskrice
FOTO: Profimedia

Zvezdnika v sklopu promocije serije, kriminalističnega trilerja po knjigah Patricie Cornwell, trenutno veliko časa preživljata skupaj. Kot zakonski par Kay Scarpetta in Benton Wesley sta skupaj tudi veliko snemala, zdaj pa sta bila že večkrat opažena, kako skupaj prihajata na dogodke in dajeta skupne intervjuje. Največ govoric je sprožil njun skupni sprehod po rdeči preprogi v New Yorku, kjer sta se držala za roke. Kasneje sta bila opažena tudi na zabavi v hotelu The Twenty Two, kjer sta se dolgo pogovarjala na samem. Je vse to zgolj predstava za javnost ali gre za resnično ljubezen, nista javno komentirala.

Da je med njima odlična kemija, je sicer v nedavnih intervjujih potrdila tudi Avstralka, ko je dejala, da njuna energija na zaslonu preprosto vibrira. Njena izjava je samo še podžgala javno zanimanje in govorice, da je med njo in zvezdnikom serije Mentalist nekaj več. Morda bosta govorice potrdila s skupno udeležbo na Met Gali, na kateri naj bi zvezdnico sicer spremljala njena hčerka Sunday.

Nicole in Simon se poznata že dolgo, družili so se tudi z njenim nekdanjim možem leta 2013.
FOTO: Profimedia

Tovrstne špekulacije pa niso prav nič všeč Nicolinemu nekdanjemu možu Keithu Urbanu, s katerim sta se januarja letos ločila. Viri naj bi za tuje medije zagotavljali, da se pevec počuti ogroženega zaradi potencialnega novega partnerja nekdanje soproge, čeprav naj bi bil tudi sam že na novo zaljubljen, a so se govorice izkazale za lažne. Pevka Karley Scott Collins, s katero so ga povezovali, je namreč zanikala, da bi bila med njima romantična povezava.

Prijateljstvo, ali pa morda zdaj že celo ljubezen, med igralcema pa ni nekaj novega, saj se poznata že kar nekaj časa. 58-letnica je bila namreč dobra prijateljica z Bakerjevo nekdanjo ženo Rebecco Rigg. Še več, zvezdnica, ki ima sama štiri otroke, je celo botra njunemu sinu Harryju Bakerju.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Nicole Kidman Simon Baker Scarpetta Keith Urban Slavni par Ločitev

