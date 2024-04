Je Nikola Jokić v resnici Gru, šef Minionov?

Nikola Jokić je svoje navijače ponovno navdušil s svojo sproščenostjo. Na sobotno tekmo, kjer se je njegovo moštvo Denver Nuggets pomerilo z Los Angeles Lakersi, je namreč prišel oblečen kot Gru, šef minionov, majhnih rumenih bitjec iz filma Jaz, baraba.

S tem se je poklonil novemu, že četrtemu nadaljevanju filma o minionih, saj je v enem izmed prvih napovednikov nastopil prav on. Pred časom so se gledalci NBA tekem na družbenih omrežjih strinjali, da jih srbski zvezdnik, ki je lansko leto osvojil naziv najbolj koristnega igralca v ligi, spominja na risanega junaka Gruja.

Očitno je ta informacija prišla tudi do ustvarjalcev filma, saj so ga povabili k sodelovanju. V novem napovedniku filma vidimo Jokića, kako se pogovarja s terapevtko, da so ga po tem, ko se je lepo uredil, primerjali z Grujem. Terapevtka ga nato vpraša, zakaj ga to moti, in košarkar odvrne, da ga zadeva ne moti, moti pa ga nekaj drugega. "Ne pustijo me pri miru," pravi Jokić v napovedniku in dramatično vstane s kavča, stopi do okna in dvigne zaveso, za katero se na drugi strani okna skriva nekaj minionov. Terapevtka je šokirana nad videnim, Nikola pa se obrne proti oknu in skuša minionom dopovedati, da ni Gru: "Fantje, nisem vaš šef!"