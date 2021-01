Je nova podoba The Weeknda sporočilo njegovi bivši Belli Hadid?

Ameriški glasbenik se je zadnje leto na glasbeni sceni in predvsem an prireditvah pojavljal s povoji po obrazu, enkrat z več povoji, drugič z malo manj. Že takrat je povedal, da je vse skupaj del igre, ki spremlja njegov zadnji album After Hours. Oboževalci so nad novim videzom šokirani, zdaj pa se ugiba, kakšno sporočilo želi The Weeknd sporočiti.

Pevec The Weeknd je v novem videospotu Save Your Tears presenetil z videzom, ki je marsikoga šokiral, presenetil in tudi prestrašil. Namreč 30-letnik ima v videospotu obraz popolnoma drugačen kot sicer: ima močno stanjšan in zmanjšan nos, napihnjena lica, ogromne ustnice, brazgotine, ki predstavljajo posledice posega, vidne pa so tudi nekatere druge spremembe.

icon-expand The Weeknd FOTO: Profimedia

Čeprav so mnogi oboževalci prepričani, da je s svojim videzom želel sporočiti, kako zelo ga boli, da ni nominiran za niti enega grammyja, nekateri menijo drugače.

Zdaj nekateri oboževalci menijo, da je z novim videzom, za katerega je poskrbela vpeljana filmska ekipa, ki skrbi za različne protetike, sporočilo naslovil na nekdanje dekle Bello Hadid. "Mu je Bella Hadid morda priporočila kakšnega lepotnega kirurga?" je eden od tvitov, drugi pa se sprašuje: "Ali si The Weeknd želi izgledati kot Bella Hadid, ker jaz v njem vidim njo." In tudi tretji uporabnik Twitterja je videl podobnost: "Ali The Weeknd skuša napasti Bello Hadid zaradi vseh plastičnih operacij, ki jih je imela?"

Bella sicer nenehno zagovarja, da še nikoli ni imela lepotne operacije. To pa v njenem imenu zanika tudi njena mama Yolanda: "Nihče od mojih otrok nikoli ni uporabljal botoksa in polnil ali v telo dajal karkoli tujega. Vem, da se znajo bolje odločati, glede na to, da so rezultat lahko videli pri meni."

The Weeknd v novi pesmi sicer poje: "Videl sem te plesati v polni sobi. Videti si tako srečna, ko nisem ob tebi. A potem si me zagledala, presenetila me. Ena sama solza je kanila iz svojega očesa." Nekdanja zaljubljenca sta bila par eno leto, razšla sta se leta 2016. Leto kasneje pa sta ponovno potrdila, da sta v zvezi. V vmesnem času je bil The Weeknd 10 mesecev v zvezi s pevko Seleno Gomez. Oboževalci se sicer ne morejo odločiti, ali pesem govori o Belli ali Seleni. A ne glede na to, komu točno je sporočilo oziroma videospot namenjen, jasno je, da je glasbenik podal svoje mnenje o hollywoodskih lepotnih standardih.