Je Ozzy Osbourne zares odgriznil glavo živemu netopirju?

Vzdevka Princ teme, pod katerim je bil znan Ozzy Osbourne , se ne dobi kar tako. Oboževalci skupine Black Sabbath , katere član je bil, so mu ga prvotno nadeli zaradi temačnega videza in besedil, ki so namigovala na obsedenost z okultnim. 20. januarja 1982 pa ga je pevec le potrdil, ko je med koncertom odgriznil glavo netopirja in tako presegel svoje divje obnašanje.

To je dogodek, ki si ga bo metalska glasba zapomnila za vedno, še desetletja pozneje se o njem piše kot o enem od najbolj razvpitih trenutkov, kar je najbolj nenavadno, pa je to, da to naj ne bi bilo prvič, da je Ozzy kakšnemu bitju 'odtrgal glavo'. Pri tem nepozabnem čudaškem dejanju pa je zanimivo še nekaj: pripovedi in spomini, kako je do tega prišlo, so se skozi leta spreminjali, k temu pa je pripomogel tudi sam, saj je zgodbo povedal glede na to, kakšnega razpoloženja je bil v tistem trenutku.

Januarja 1982 je bil Ozzy sredi drugega meseca promocijske turneje svojega drugega samostojnega albuma Diary of a Madman. V tem času je razvil nekakšen običaj, da je med občinstvo katapultiral kose surovega mesa in živalskih delov, med katerimi so bili tudi črevesje in jetra, kar morda za človeka, ki je nekaj časa delal kot vajenec v klavnici, niti ni tako čudno.