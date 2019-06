Je P. Diddy razočaran, ker je njegova bivša noseča z drugim?

Novico o nosečnosti je Cassie sporočila osem mesecev za tem, ko se je razšla z 49-letnim glasbenikom P. Diddyjem – s slednjim je bila pred tem dlje časa v razmerju z občasnimi prekinitvami. Stala mu je ob strani tudi po pretresljivi smrti njegove nekdanje partnerice in mame njegovih otrok Kim Porter . Po tej novici so se pojavila celo namigovanja, da utegneta zvezdnika obuditi preteklo romanco. A temu ni bilo tako, Cassie pa se je, kot kaže, po več letih naveličala držati 'ob strani' in je srečo končno našla v objemu profesionalnega trenerja Alexa.

In kako je novico o prihajajočem otroku nekdanje partnerice sprejel Diddy? Sam sicer ni dal uradne izjave, so pa zato to storili viri, ki ga dobro poznajo. Ti so za tuje medije sporočili, da glasbenik želi Cassie vse najboljše v njenem novem življenjskem obdobju in da ob novici ni bil prizadet: ''Diddy je po Kimini smrti spremenil pogled na svet in življenje ... Zdaj si želi le, da bi bili vsi srečni.''Čeprav ob novici ni bil žalosten, pa ga je vse skupaj nekoliko presenetilo, saj ni pričakoval, da bo Cassie z novim partnerjem tako hitro zanosila.