Je Rihanna svojim oboževalcem sporočila, da zaman pričakujejo album?

Rihanna je resda znana po tem, da je ljubiteljica mode, njeno nedavno izbiro oblačil pa so oboževalci dojeli tudi kot sporočilo. Zvezdnico so pred dnevi opazili na sprehodu po New Yorku, kjer jo je spremljal partner ASAP Rocky, barbadoška zvezdnica, ki svojim oboževalcem že nekaj časa obljublja novo glasbo, pa je ob tej priložnosti izbrala majico z napisom 'Upokojena'. Mnogi tako že ugibajo, ali to pomeni, da je požrla svoje besede in se ne namerava vrniti v studio.