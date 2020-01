Je Ronaldo poročen - se je Georgina zarekla?

"Vse najboljše zame, za 26 let, srečni smo. Ne morem prositi življenja za nič več. Želim si samo veliko zdravja za mojo družino in zase ter da bomo vedno uživali skupaj. Hvala vsem za vaše čestitke, rože in za tolikšno ljubezen. In hvala mojemu možu, ker mi je dal najlepše darilo življenja, najine otroke. Rada vas imam," je Georgina Rodriguezzapisala na Instagramu, s tem pa seveda pritegnila ogromno pozornosti. Ronalda je v zapisu namreč nagovorila z ''moj mož''. Zraven je objavila tudi nekaj utrinkov s praznovanja.

Spomnimo, da sta Georgina in 34-letni Cristiano Ronaldonovembra zanikala govorice o skrivni poroki v Severni Afriki. Italijanska revija Novella 2000 je pisala o tem, da sta se po približno dveh letih razmerja na skrivaj sprehodila do oltarja v Maroku, viru blizu 34-letnemu nogometašu pa so zatrdili, da nič od navedenega ni res.

Nogometni zvezdnik je pred časom dejal, da se želi poročiti z Georgino in da bi njuna poroka med drugim osrečila tudi njegovo mamo Mario Dolores dos Santos Aveiro. Dejal je, da mu je Georgina vedno stala ob strani, da je zaljubljen vanjo in da se z njo lahko pogovarja o vsem ter da ji lahko odpre srce.

Španci izraz 'marido' uporabljajo za partnerja, medtem ko beseda 'esposo' označuje poročenega moškega. No, kakor koli poročena ali ne navihana Georgina je medijem dala za glodati novo kost.