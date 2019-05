Je Rulli res prevaral lepo Angelique?

Ni prvič, da se pojavljajo govorice, da se dva igralca na snemanju zapleteta v razmerje. Včasih se celo zgodi, da med dvema igralcema tudi zasebno preskoči iskrica ljubezni. Kot se je to na primer pred leti zgodilo med Sebastianom RullijeminAngelique Boyer na snemanju telenovele Vrtinec življenja(Lo que la vida me robó). V razmerju sta že več kot štiri leta in svojo ljubezen večkrat pokažeta tudi na družbenih omrežjih.