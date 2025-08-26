Svetli način
Tuja scena

Je Selena Gomez na jahti organizirala svojo dekliščino?

Cabo San Lucas, 26. 08. 2025 10.56 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.D.
Komentarji
1

Ameriške medije so preplavile fotografije Selene Gomez z njenimi prijateljicami na jahti, medtem ko so se cel dan in cel večer zabavale, plesale, se fotografirale in nazdravljale. Govori se, da je pevka in igralka z dekleti slavila nekaj več kot le prijateljski izlet, mnogi namreč namigujejo, da gre za dekliščino, saj naj bi Selena kmalu stopila pred oltar.

Seleno Gomez so konec preteklega tedna v svoj objektiv ujeli številni paparaci, medtem ko se je na jahti v Cabu San Lucas v Mehiki zabavala s svojimi prijateljicami.

Selena Gomez s prijateljicami v Cabu San Lucas v Mehiki.
Selena Gomez s prijateljicami v Cabu San Lucas v Mehiki. FOTO: Profimedia
33-letnica je s prijateljicami na jahti plesala, se smejala, se fotografirala in nazdravljala. Veselo rajanje je med njenimi oboževalci sprožilo ugibanja, če je morda šlo za dekliščino, ker naj bi se Selena in njen zaročenec Benny Blanco poročila že v naslednjem mesecu. Page Six je sicer stopil v stik z medijskim predstavnikom zvezdnice za uradni komentar, a odgovora (za enkrat) niso dobili.

Medtem ko se je Selena za vikend zabavala s prijateljicami, je Page Six izvedel, da je njen zaročenec Benny vikend preživel v luksuzni vili Chairman v Resorts World Las Vegasu, kjer noč stane kar 23 tisoč dolarjev.

Ustanoviteljica lepotnega podjetja Rare Beauty in 37-letni glasbeni producent trenutno načrtujeta svojo prihajajočo poroko. Zaročila sta se decembra 2024 po letu in pol zveze. Blanco ji je podaril zaročni prstan z markiznim diamantom, s čimer se je navezal na njuno skupno pesem iz leta 2015 Good For You, v kateri Selena poje o markiznih diamantih.

"Selena in Benny bosta imela dvodnevno poroko v Montecitu septembra," je za Daily Mail razkril vir.

Na poroki bodo prisotni le družina in najbližji prijatelji – med njimi tudi Selenina najboljša prijateljica Taylor Swift in njen fant Travis Kelce. "Vsak povabljeni je ob vabilu prejel še pripis, naj s seboj prinesejo stvari za prespati, saj bo slavje trajalo cel vikend," je dodal vir.

Čeprav bo dogodek intimen, naj bi bilo med povabljenci kar nekaj velikih zvezdnikov: od Taylor Swift in Travisa Kelceja, do Seleninih soigralcev iz Only Murders in the Building in glasbenih zvezdnikov, ki so Blancojevi prijatelji ali sodelavci.

Datum poroke sta naj bi določila tudi glede na urnik Taylor Swift. "Selena poroke ni načrtovala zgolj zato, da bi ustregla Taylor, a želi, da se je lahko udeleži, seveda s Travisom," je za medije povedal še en vir.

KOMENTARJI (1)

Amor Fati
26. 08. 2025 11.28
Glede na to, da ima milijardo, se resnično splača biti njen prijatelj.
ODGOVORI
0 0
