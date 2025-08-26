Je Selena Gomez na jahti organizirala svojo dekliščino?

Ameriške medije so preplavile fotografije Selene Gomez z njenimi prijateljicami na jahti, medtem ko so se cel dan in cel večer zabavale, plesale, se fotografirale in nazdravljale. Govori se, da je pevka in igralka z dekleti slavila nekaj več kot le prijateljski izlet, mnogi namreč namigujejo, da gre za dekliščino, saj naj bi Selena kmalu stopila pred oltar.

Seleno Gomez so konec preteklega tedna v svoj objektiv ujeli številni paparaci, medtem ko se je na jahti v Cabu San Lucas v Mehiki zabavala s svojimi prijateljicami.

Selena Gomez s prijateljicami v Cabu San Lucas v Mehiki. FOTO: Profimedia icon-expand

33-letnica je s prijateljicami na jahti plesala, se smejala, se fotografirala in nazdravljala. Veselo rajanje je med njenimi oboževalci sprožilo ugibanja, če je morda šlo za dekliščino, ker naj bi se Selena in njen zaročenec Benny Blanco poročila že v naslednjem mesecu. Page Six je sicer stopil v stik z medijskim predstavnikom zvezdnice za uradni komentar, a odgovora (za enkrat) niso dobili. Medtem ko se je Selena za vikend zabavala s prijateljicami, je Page Six izvedel, da je njen zaročenec Benny vikend preživel v luksuzni vili Chairman v Resorts World Las Vegasu, kjer noč stane kar 23 tisoč dolarjev.

Ustanoviteljica lepotnega podjetja Rare Beauty in 37-letni glasbeni producent trenutno načrtujeta svojo prihajajočo poroko. Zaročila sta se decembra 2024 po letu in pol zveze. Blanco ji je podaril zaročni prstan z markiznim diamantom, s čimer se je navezal na njuno skupno pesem iz leta 2015 Good For You, v kateri Selena poje o markiznih diamantih.

