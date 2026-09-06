Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Je selitev Harryja in Meghan preračunljiva poteza, da iztržita največ zase?

London, 06. 09. 2026 16.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
princ Harry in Meghan Markle

Princ Harry in Meghan Markle sta se šele pred tednom dni preselila nazaj v Združeno kraljestvo, ki sta ga pred šestimi leti zapustila zaradi sporov znotraj kraljeve družine in medijskega pritiska. Njuna odločitev je marsikoga presenetila, kot menijo strokovnjaki za britansko kraljevo družino, pa gre za še eno preračunljivo potezo zakoncev.

Si želita princ Harry in njegova žena Meghan Markle s selitvijo nazaj na Otok zagotoviti najboljše iz sveta zasebnikov in kraljeve družine? Tako menijo strokovnjaki, ki spremljajo življenje kraljeve družine, ki niso prepričani, da je odločitvi vojvode in vojvodinje Sussekške v resnici botrovala želja po stalnem domu, ki ga že imata v Kaliforniji, kamor sta se odselila pred šestimi leti.

Imata princ Harry in Meghan Markle res poseben načrt glede selitev nazaj v Veliko Britanijo?
Imata princ Harry in Meghan Markle res poseben načrt glede selitev nazaj v Veliko Britanijo?
FOTO: Profimedia

Kinsey Schofield je za Fox News Digital dejala, da je argumenti Harryja in Meghan niso prepričali, saj imata zakonca še vedno podjetje in domovanje v ZDA, selitev pa jima zagotavlja dostop do kraljeve družine: "Menim, da le želita najboljše iz obeh svetov – dostop do Združenega kraljestva, bližino monarhije in kredibilnost, ki pritiče Harryjevemu statusu, a ohraniti svobodo in komercialne priložnosti, ki jih imata zunaj Anglije."

Dodala je, da njun načrt močno spominja na tistega, ki ga je pred leti, ko sta odstopila od svojih vlog v kraljevi družini, že zavrnila pokojna kraljica Elizabeta II., ko je dejala, da želita biti zakonca 'na pol del družine, na pol pa ne'.

Preberi še Trump se veseli selitve Harryja in Meghan: Nikoli nisem bil njun oboževalec

Čeprav naj bi Harry in Meghan obljubila, da ne bosta komentirala ali objavljala fotografij, ki bi zasenčile princa Georgea, ki začenja svoje šolanje na Etonu, pa se Schofield sprašuje, ali morda Harry in Meghan le preizkušata, kakšne možnosti jima ponuja Združeno kraljestvo in njuna selitev ni za stalno. "Nikoli ne naredita tega, kar trdita, da bosta. Še leto dni nazaj je Harry trdil, da Združeno kraljestvo ni varno za njegova otroka in ženo. Nedavno je nekdo za Daily Mail izdal, da ima princ 15-letni načrt za življenje na Otoku, tako lahko sklepamo, da gre za začasno selitev. Meni se to zdi zgolj poskusno obdobje kot pa selitev za stalno," je dejala.

Zakonca sta se svojima vlogama v kraljevi družini odpovedala leta 2020, ko sta se preselila v Kalifornijo, pa sta se preizkusila na številnih področjih, tudi zabavni industriji, ki nekdanji igralki ni tuja. Prav zato se mnogi ob njuni odločitvi, da se z otrokoma preselita nazaj v Veliko Britanijo, sprašujejo, kakšen je njun skriti motiv.

Princ Harry in Meghan Markle sta z otrokoma že zapustila ZDA.
Princ Harry in Meghan Markle sta z otrokoma že zapustila ZDA.
FOTO: Profimedia

Strokovnjak za kraljevo družino Richard Fitzwilliams meni, da se želita zakonca predstavljati kot mednarodno močan par, zato se nočeta ustaliti zgolj v ZDA ali v Veliki Britaniji. "Vidita se kot svetovljana. Trdita, da so njuna poslovna potovanja v tujino, ki sta jih opravila v minulih šestih letih, velik uspeh," je dejal, Schofieldova pa se z njim strinja: "Zdi se, da si ne zapirata vrat nikamor." Temu je pritrdila tudi britanska novinarka in fotografinja Helena Chard: "Precej stvari ni šlo po njunem načrtu, a ena stvar zagotovo velja – morata ostati relevantna. Potovanje v Veliko Britanijo, pojavljati se s kraljevo družino in se boriti za državno varovanje."

"Kot pes za kostjo se Harry bori za vse, kar meni, da pripada njegovi družini," je prepričana Chardova, ki dodaja, da bo prinčevima otrokoma zagotovo v prid, da bosta obiskovala šolo v Angliji.

Preberi še Harry in Meghan za zasebno letalo do Birminghama odštela pravo bogastvo

Vsi strokovnjaki pa se ob tem sprašujejo tudi, ali si zakonca enako močno želita, da bi si družina na Otoku ustvarila stalni dom. "Za Harryja je čustveno veliko več na kocki. Vrnitev mu daje možnost, da se spravi s svojo družino in ponovno poveže s svojo državo, prijatelji in identiteto, od katere je pred šestimi leti odkorakal vstran," meni Schofieldova, ki dodaja: "Za Meghan je zgodba drugačna. Svojo izkušnjo s kraljevo družino je že večkrat opisala kot nesrečno obdobje, zato menim, da se je upravičeno spraševati, ali bo kdaj delila moževi občutke in želela ostati za stalno."

"Že res, da se Harry vrača domov, Meghan pa bi Veliko Britanijo lahko videla bolj kot kraj, kjer bo preživela nekaj časa. In to je velika razlika," je še dodala strokovnjakinja.

Razlagalnik

Eton College je ena najprestižnejših in najstarejših srednjih šol za fante v Združenem kraljestvu, ki jo je leta 1440 ustanovil kralj Henrik VI. Šola je svetovno znana po svoji dolgi tradiciji, akademski odličnosti in dejstvu, da so jo obiskovali številni člani britanske kraljeve družine, vključno s princem Harryjem in njegovim bratom, princem Williamom, ter številni britanski premierji in vplivne osebnosti.

Kraljica Elizabeta II. je bila britanska monarhinja, ki je vladala od leta 1952 do svoje smrti leta 2022, s čimer je postala najdlje vladajoča monarhinja v britanski zgodovini. Njena vloga je bila v veliki meri ceremonialna in simbolna, saj je predstavljala stabilnost, kontinuiteto in enotnost Združenega kraljestva ter držav Commonwealtha. Bila je ključna figura pri modernizaciji monarhije v 20. in 21. stoletju, hkrati pa je ohranjala stroge protokolarne in družinske vrednote.

Naziva vojvoda in vojvodinja Sussekška sta plemiška naziva, ki ju je kraljica Elizabeta II. podelila princu Harryju in Meghan Markle na dan njune poroke leta 2018. Naziv vojvoda (Duke) je najvišji plemiški rang pod monarhom v britanskem sistemu. Čeprav sta Harry in Meghan leta 2020 odstopila od svojih uradnih dolžnosti kot delovni člani kraljeve družine, sta naziva obdržala, vendar ju v skladu z dogovorom z monarhijo ne uporabljata več s predpono 'Njegova/Njena kraljeva visokost'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
princ harry meghan markle selitev kraljeva družina

Izdana Alanis Morissette: ukradeni milijoni, izsiljevanje in lažne obtožbe

24ur.com Bosta Harry in Meghan v Združenem kraljestvu ostala le eno leto?
Moskisvet.com Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
Zadovoljna.si Sta princ Harry in Meghan Markle na robu propada?
Zadovoljna.si To, kar je storil zdaj, ga bo še bolj oddaljilo od njegove družine
24ur.com Princ Harry: Velika Britanija je moj dom, z Meghan sva bila prisiljena oditi
Zadovoljna.si Se zakon Harryja in Meghan res končuje?
24ur.com Harry in Meghan pristala v Veliki Britaniji: Vrnila sta se z otrokoma
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
zadovoljna
Portal
Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je najboljša ura za večerjo po 50. letu, pravijo strokovnjaki
To je najboljša ura za večerjo po 50. letu, pravijo strokovnjaki
vizita
Portal
Pozabite na trebušnjake: za raven trebuh je pomembnejša ta vaja, ki jo večina dela narobe
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Prehlad ali alergija? 5 znakov, po katerih ju boste lažje ločili
Prehlad ali alergija? 5 znakov, po katerih ju boste lažje ločili
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
cekin
Portal
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
moskisvet
Portal
Tina Gaber se še ne poslavlja od poletja: 'Poletje, ne dam te!'
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
dominvrt
Portal
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
okusno
Portal
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
voyo
Portal
Nadgradnja
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929