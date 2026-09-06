Je selitev Harryja in Meghan preračunljiva poteza, da iztržita največ zase?

Si želita princ Harry in njegova žena Meghan Markle s selitvijo nazaj na Otok zagotoviti najboljše iz sveta zasebnikov in kraljeve družine? Tako menijo strokovnjaki, ki spremljajo življenje kraljeve družine, ki niso prepričani, da je odločitvi vojvode in vojvodinje Sussekške v resnici botrovala želja po stalnem domu, ki ga že imata v Kaliforniji, kamor sta se odselila pred šestimi leti.

Imata princ Harry in Meghan Markle res poseben načrt glede selitev nazaj v Veliko Britanijo? FOTO: Profimedia

Kinsey Schofield je za Fox News Digital dejala, da je argumenti Harryja in Meghan niso prepričali, saj imata zakonca še vedno podjetje in domovanje v ZDA, selitev pa jima zagotavlja dostop do kraljeve družine: "Menim, da le želita najboljše iz obeh svetov – dostop do Združenega kraljestva, bližino monarhije in kredibilnost, ki pritiče Harryjevemu statusu, a ohraniti svobodo in komercialne priložnosti, ki jih imata zunaj Anglije." Dodala je, da njun načrt močno spominja na tistega, ki ga je pred leti, ko sta odstopila od svojih vlog v kraljevi družini, že zavrnila pokojna kraljica Elizabeta II., ko je dejala, da želita biti zakonca 'na pol del družine, na pol pa ne'.

Čeprav naj bi Harry in Meghan obljubila, da ne bosta komentirala ali objavljala fotografij, ki bi zasenčile princa Georgea, ki začenja svoje šolanje na Etonu, pa se Schofield sprašuje, ali morda Harry in Meghan le preizkušata, kakšne možnosti jima ponuja Združeno kraljestvo in njuna selitev ni za stalno. "Nikoli ne naredita tega, kar trdita, da bosta. Še leto dni nazaj je Harry trdil, da Združeno kraljestvo ni varno za njegova otroka in ženo. Nedavno je nekdo za Daily Mail izdal, da ima princ 15-letni načrt za življenje na Otoku, tako lahko sklepamo, da gre za začasno selitev. Meni se to zdi zgolj poskusno obdobje kot pa selitev za stalno," je dejala. Zakonca sta se svojima vlogama v kraljevi družini odpovedala leta 2020, ko sta se preselila v Kalifornijo, pa sta se preizkusila na številnih področjih, tudi zabavni industriji, ki nekdanji igralki ni tuja. Prav zato se mnogi ob njuni odločitvi, da se z otrokoma preselita nazaj v Veliko Britanijo, sprašujejo, kakšen je njun skriti motiv.

Princ Harry in Meghan Markle sta z otrokoma že zapustila ZDA. FOTO: Profimedia

Strokovnjak za kraljevo družino Richard Fitzwilliams meni, da se želita zakonca predstavljati kot mednarodno močan par, zato se nočeta ustaliti zgolj v ZDA ali v Veliki Britaniji. "Vidita se kot svetovljana. Trdita, da so njuna poslovna potovanja v tujino, ki sta jih opravila v minulih šestih letih, velik uspeh," je dejal, Schofieldova pa se z njim strinja: "Zdi se, da si ne zapirata vrat nikamor." Temu je pritrdila tudi britanska novinarka in fotografinja Helena Chard: "Precej stvari ni šlo po njunem načrtu, a ena stvar zagotovo velja – morata ostati relevantna. Potovanje v Veliko Britanijo, pojavljati se s kraljevo družino in se boriti za državno varovanje." "Kot pes za kostjo se Harry bori za vse, kar meni, da pripada njegovi družini," je prepričana Chardova, ki dodaja, da bo prinčevima otrokoma zagotovo v prid, da bosta obiskovala šolo v Angliji.

Vsi strokovnjaki pa se ob tem sprašujejo tudi, ali si zakonca enako močno želita, da bi si družina na Otoku ustvarila stalni dom. "Za Harryja je čustveno veliko več na kocki. Vrnitev mu daje možnost, da se spravi s svojo družino in ponovno poveže s svojo državo, prijatelji in identiteto, od katere je pred šestimi leti odkorakal vstran," meni Schofieldova, ki dodaja: "Za Meghan je zgodba drugačna. Svojo izkušnjo s kraljevo družino je že večkrat opisala kot nesrečno obdobje, zato menim, da se je upravičeno spraševati, ali bo kdaj delila moževi občutke in želela ostati za stalno." "Že res, da se Harry vrača domov, Meghan pa bi Veliko Britanijo lahko videla bolj kot kraj, kjer bo preživela nekaj časa. In to je velika razlika," je še dodala strokovnjakinja.