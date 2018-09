Je šla Megan Fox res pod nož?

Zaradi fotografije, ki jo je zvezdnica Megan Fox delila na svojem Instagramu, so se v javnosti pojavila namigovanja, da je šla slavna igralka na lepotno operacijo. Slednja je že pred časom delila osebni pogled na lepotne popravke.

Ameriška igralka in fotomodel Megan Denise Fox je na svojemInstagramuobjavila fotografijo, pod katero se je vsul plaz komentarjev. Ti so bili večinoma pozitivni – nekaj pa je bilo tudi takšnih, ki so se začudili njenemu mladostnemu videzu in koži brez gub.

32-letno Megan so številne revije uvrstile na lestvico najlepših žensk na svetu, igralka pa je zaslovela s svojo filmsko vlogo v Transformerjih. Zaigrala je tudi v filmih Telo lepe Jennifer, To so 40, Telo strasti in številnih drugih, pojavila pa se je tudi v nekaterih videospotih, kot je na primer spot za pesem Love The Way You Lie, ki sta ga v duetu izvedla reper Eminemin pevka Rihanna. Foxova je od leta 2010 poročena z dolgoletnim partnerjemBrianom Austinom Greenom, s katerim ima tudi tri otroke in čeprav ji družinsko življenje ustreza, trdi, da si morata s soprogom za uspešen zakon včasih vzeti nekaj časa samo zase.

Megan in Brian si znata vzeti čas zase, stran od otrok FOTO: Profimedia