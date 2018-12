Je slavni kuhar končno dočakal svojo 'veliko' filmsko vlogo?

George Lucas je z Vojno zvezd gledalce po vsem svetu osvajal od leta 1977. Filmu Novo upanje sta sledila še Imperij vrača udarec (1980) in Vrnitev jedija (1983). Ti filmi tvorijo originalno trilogijo Vojne zvezd. Nato so bile posnete predzgodbe, v katerih denimo spremljamo, kako je Anakin Skywalker postal Darth Vader. Dogajalni čas te trilogije je več kot 30 let pred originalno, zato so filmi naslovljeni Epizoda I, Epizoda II in Epizoda III. To so Grozeča prikazen (1999), Napad klonov (2002) in Maščevanje sitha (2005).