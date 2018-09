Je smrt nekdanjega zvezdnico zlomila?

Oboževalci Millerja so takoj po njegovi smrti napadli Ariano, da je prav ona glasbenika pognala čez rob. Zvezdnica se je zato umaknila iz javnosti, kasneje pa zapisala, da ji je zelo žal, ker ni mogla popraviti ali odstraniti njegove bolečine. Njeni predstavniki so nato medijem javili, da se Ariana umika zato, ker potrebuje čas zase. "Glede na dogodke zadnjih let bo Ariana imela kratek odmor, kjer bo delala na sebi. Ta čas bo izrabila za svoje bližnje ter delala na novi glasbi."

Arianine oboževalce pa zdaj skrbi, da je pevka v zelo temačnem obdobju. Oglasila se je namreč na Twitterju z zapisom, da si želi vsaj en dober dan: "Ali imam lahko vsaj en dober dan?" zraven pa dodala, da je zelo utrujena. V enem od zapisov, ki ga je kasneje zbrisala, pa je še zapisala: "Prosim, zbudite me, ko bo treba zapeti ali kaj podobnega ... mir ..." Oboževalci so na njene zapise hitro odzvali, jo spraševali, ali je dobro, ter ji zaželeli, da končno v miru zadiha. Mnogi se namreč bojijo, da jo bo stres zadnjih let prignal na rob in bo naredila isto napako, kot jo je njen nekdanji – da se bo zatekla v objem prepovedanih substanc.