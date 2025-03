Je Sneguljčica že pred izidom obsojena na poraz v kinematografskih blagajnah?

Da bo nov film o Sneguljčici vse prej, kot mirno plutje z barko, je bilo jasno že preden so film sploh pričeli snemati. Ko so junija leta 2021 pri filmskem studiu razkrili, da bo v vlogo priljubljene Disneyeve junakinje stopila igralka latinoameriških korenin Rachel Zegler , se je na spletu vsul val rasističnih pripomb in kritik.

Nekaj mesecev kasneje se je nova adaptacija Sneguljčice znašla pod novim valom kritik, tokrat zaradi odločitve, da bodo sedem palčkov uprizorili s pomočjo sodobne tehnologije in ne z igralci nizke rasti. To odločitev je prvi javno kritiziral igralec Peter Dinklage, češ, da gre za nazadnjaško razmišljanje, pridružili pa so se mu tudi drugi igralci s takšnimi in drugačnimi diagnozami, zaradi katerih so nizke rasti, in dejali, da jim je studijo 'vzel' priložnost za delo. Disney je svojo odločitev argumentiral z besedami: "Da bi se izognili krepitvi stereotipov iz izvirnega animiranega filma, smo ubrali drugačen pristop s temi sedmimi liki."

V enem prvih intervjujev v sklopu promocije filma je protagonistka Rachel Zegler septembra leta 2022 razburila s kritiko 'staromodne' zgodbe o Sneguljčici. "Izvirna risanka je izšla leta 1937 in to je zelo očitno. Velik poudarek je na njeni ljubezenski zgodbi s tipom, ki jo dobesedno zalezuje. Čudno! Čudno. Tega tokrat nismo storili," je dejala in nadaljevala: "Prepričana sem, da bo veliko ljudi mislilo, da je ljubezenska zgodba samo zato, ker smo v film vključili igralca, ki je lep. Toda v resnici sploh ne gre za ljubezensko zgodbo. Vse Andrewjeve (igralec, ki igra princa) prizore bi lahko izrezali, kdo ve? To je Hollywood, srček! To je notranje potovanje, na katerega se Sneguljčica odpravi, da bi našla svoj pravi jaz, in na tej poti sreča veliko ljudi, zaradi česar je potovanje res neverjetno."