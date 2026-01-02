Naslovnica
Je srce Toma Bradyja osvojila 23 let mlajša vplivnica?

Sveti Bartolomej, 02. 01. 2026 14.11 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Tom Brady, Alix Earle

Tom Brady je novo leto praznoval na otoku Sveti Bartolomej, ki je v najdaljši noči v letu gostil veliko znanih obrazov. Tam je bila tudi priljubljena ameriška vplivnica Alix Earle. Poti 48-letnega nekdanjega zvezdnika lige NFL in 25-letne ustvarjalke spletnih vsebin so se križale.

25-letna ameriška vplivnica Alix Earle, znana predvsem na družbenem omrežju TikTok, je konec preteklega leta zaključila zvezo z igralcem ameriškega nogometa Braxtonom Berriosom. Novo leto je tako s prijateljicami praznovala na jahti na otoku Sveti Bartolomej, kjer se je v času praznikov mudil tudi nekdanji zvezdnik lige NFL Tom Brady. In njune poti so se križale.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po spletu je namreč zaokrožilo več posnetkov s silvestrske zabave, na kateri sta se 48-letni športnik in 23 let mlajša ustvarjalka spletnih vsebin pogovarjala, plesala in družila v dvoje. Mnogi uporabniki so se po videnem hitro začeli spraševati, ali se med njima morda kaj plete. Na ugibanja se sicer zaenkrat še nihče od njiju ni odzval.

Spomnimo, Brady je bil dolga leta poročen z brazilsko manekenko Gisele Bündchen, s katero sta si ustvarila tudi družino. Po odmevni ločitvi je lepotica novo priložnost v ljubezni našla pri Joaquimu Valenteju, s katerim sta preteklo leto razveselila otroka in se nato konec leta tudi na skrivaj poročila.

tom brady alix earle novo leto silvestrovo zabava

Severinina zaobljuba: Želim se zaljubiti v nekoga normalnega

