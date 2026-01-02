Je srce Toma Bradyja osvojila 23 let mlajša vplivnica?

25-letna ameriška vplivnica Alix Earle , znana predvsem na družbenem omrežju TikTok, je konec preteklega leta zaključila zvezo z igralcem ameriškega nogometa Braxtonom Berriosom . Novo leto je tako s prijateljicami praznovala na jahti na otoku Sveti Bartolomej, kjer se je v času praznikov mudil tudi nekdanji zvezdnik lige NFL Tom Brady . In njune poti so se križale.

Po spletu je namreč zaokrožilo več posnetkov s silvestrske zabave, na kateri sta se 48-letni športnik in 23 let mlajša ustvarjalka spletnih vsebin pogovarjala, plesala in družila v dvoje. Mnogi uporabniki so se po videnem hitro začeli spraševati, ali se med njima morda kaj plete. Na ugibanja se sicer zaenkrat še nihče od njiju ni odzval.

Spomnimo, Brady je bil dolga leta poročen z brazilsko manekenko Gisele Bündchen, s katero sta si ustvarila tudi družino. Po odmevni ločitvi je lepotica novo priložnost v ljubezni našla pri Joaquimu Valenteju, s katerim sta preteklo leto razveselila otroka in se nato konec leta tudi na skrivaj poročila.