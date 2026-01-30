Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Je Sydney Sweeney res 'MAGA Barbie'?

Los Angeles, 30. 01. 2026 13.36 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
sydney sweeney

Javnost se že dlje časa sprašuje, ali je 28-letna igralka Sydney Sweeney na skrivaj zagovornica kontroverznega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Uporabniki družbenih omrežij so ji tako že nadeli naziv 'MAGA Barbie', ki ga zvezdnica nikoli ni ovrgla. V svežem intervjuju je pojasnila, zakaj.

Igralka Sydney Sweeney je v nedavnem intervjuju za revijo Cosmopolitan naslovila govorice, da je podpornica ameriškega predsednika Donalda Trumpa in se odzvala na oznako 'MAGA Barbie', ki jo je prejela s strani javnosti. "Nikoli nisem bila tukaj, da govorim o politiki, temveč da ustvarjam umetnost. To ni tema, o kateri želim javno govoriti."

sydney sweeney
sydney sweeney
FOTO: AP

Dodala je, da jo prav zaradi tega, ker o politiki ne želi javno govoriti, ljudje želijo uporabiti "kot svojo figuro". "Če mi nekdo drug nekaj pripiše, na to ne moram vplivati," je bila jasna 28-letnica in pojasnila, da oznake 'MAGA Barbie' ne ovrže, ker: "Nisem sovražna oseba. Če bi dejala, da ta oznaka ni resnična, bi me obsodili, da to govorim zgolj, da bi bila videti bolje."

"Ne moram zmagati. Zmage ni nikoli na obzorju, le ostati moram zvesta sama sebi, ker vem, kdo sem. Ljudi ne morem prisiliti, da bi me imeli radi. Vem, za čem stojim," je zaključila zvezdnica, ki se je preteklo leto znašla pod plazom kritik na račun oglasa za kavbojke, v katerem je na videz poveličevala belo raso. Takrat ji javno v bran stopil Trump in oglas označil za 'čudovit'.

Razlagalnik

MAGA je kratica za slogan "Make America Great Again" (Naredimo Ameriko spet veliko), ki ga je Donald Trump uporabil kot osrednji slogan svoje predsedniške kampanje leta 2016 in ponovno leta 2020. Slogan izraža željo po obnovi preteklega obdobja ameriške moči in blaginje, čeprav se natančno obdobje, na katero se nanaša, med privrženci razlikuje. MAGA je postalo simbol gibanja in identitete privržencev Donalda Trumpa.

Barbie je ikonična modna lutka, ki jo je leta 1959 predstavilo ameriško podjetje Mattel. Skozi desetletja je postala globalni kulturni fenomen, ki predstavlja idealizirano podobo ženskosti, mode in življenjskega sloga. Vendar pa je Barbie skozi zgodovino tudi predmet kritik zaradi promocije nerealnih telesnih standardov in potrošništva. Izraz 'MAGA Barbie' je verjetno ironična ali satirična oznaka, ki združuje ikonični lik Barbie, pogosto povezan s plitvostjo ali stereotipno ženskostjo, z politično agendo MAGA. Uporablja se lahko za opisovanje ženske, ki je videti ali se obnaša na način, ki ga kritiki povezujejo s podporniki Trumpa, ali pa kot način za kritiko ali norčevanje iz obeh strani – tako iz Barbie kot iz MAGA gibanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Sydney Sweeney donald trump maga politika

Lamar Odom po aretaciji znova na zdravljenju odvisnosti

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
30. 01. 2026 14.54
Kaj jih bo Trump cepu s to MAGO.
Odgovori
0 0
Slash
30. 01. 2026 14.48
Pa vi ste nori ! Očitno pa nima samo dobrih genov za telo, ampak tudi za pamet !
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Ste otroku dali telefon prezgodaj? Odkrijte nevarnosti, ki jih večina spregleda
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Nagradna igra: Brezplačen VOYO za celo leto!
Nagradna igra: Brezplačen VOYO za celo leto!
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Alkohol krivec za raka
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
cekin
Portal
Februar prinaša finančni preobrat
To je boljše kot popusti in akcije
To je boljše kot popusti in akcije
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
moskisvet
Portal
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Slovenija ima le eno avtohtono pasmo. Bo kmalu dobila še dve?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
okusno
Portal
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Odlično testo za pico
Odlično testo za pico
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506