Je Sydney Sweeney res 'MAGA Barbie'?

Igralka Sydney Sweeney je v nedavnem intervjuju za revijo Cosmopolitan naslovila govorice, da je podpornica ameriškega predsednika Donalda Trumpa in se odzvala na oznako 'MAGA Barbie', ki jo je prejela s strani javnosti. "Nikoli nisem bila tukaj, da govorim o politiki, temveč da ustvarjam umetnost. To ni tema, o kateri želim javno govoriti."
Dodala je, da jo prav zaradi tega, ker o politiki ne želi javno govoriti, ljudje želijo uporabiti "kot svojo figuro". "Če mi nekdo drug nekaj pripiše, na to ne moram vplivati," je bila jasna 28-letnica in pojasnila, da oznake 'MAGA Barbie' ne ovrže, ker: "Nisem sovražna oseba. Če bi dejala, da ta oznaka ni resnična, bi me obsodili, da to govorim zgolj, da bi bila videti bolje."
"Ne moram zmagati. Zmage ni nikoli na obzorju, le ostati moram zvesta sama sebi, ker vem, kdo sem. Ljudi ne morem prisiliti, da bi me imeli radi. Vem, za čem stojim," je zaključila zvezdnica, ki se je preteklo leto znašla pod plazom kritik na račun oglasa za kavbojke, v katerem je na videz poveličevala belo raso. Takrat ji javno v bran stopil Trump in oglas označil za 'čudovit'.
MAGA je kratica za slogan "Make America Great Again" (Naredimo Ameriko spet veliko), ki ga je Donald Trump uporabil kot osrednji slogan svoje predsedniške kampanje leta 2016 in ponovno leta 2020. Slogan izraža željo po obnovi preteklega obdobja ameriške moči in blaginje, čeprav se natančno obdobje, na katero se nanaša, med privrženci razlikuje. MAGA je postalo simbol gibanja in identitete privržencev Donalda Trumpa.
Barbie je ikonična modna lutka, ki jo je leta 1959 predstavilo ameriško podjetje Mattel. Skozi desetletja je postala globalni kulturni fenomen, ki predstavlja idealizirano podobo ženskosti, mode in življenjskega sloga. Vendar pa je Barbie skozi zgodovino tudi predmet kritik zaradi promocije nerealnih telesnih standardov in potrošništva. Izraz 'MAGA Barbie' je verjetno ironična ali satirična oznaka, ki združuje ikonični lik Barbie, pogosto povezan s plitvostjo ali stereotipno ženskostjo, z politično agendo MAGA. Uporablja se lahko za opisovanje ženske, ki je videti ali se obnaša na način, ki ga kritiki povezujejo s podporniki Trumpa, ali pa kot način za kritiko ali norčevanje iz obeh strani – tako iz Barbie kot iz MAGA gibanja.
