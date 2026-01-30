Je Sydney Sweeney res 'MAGA Barbie'?

Igralka Sydney Sweeney je v nedavnem intervjuju za revijo Cosmopolitan naslovila govorice, da je podpornica ameriškega predsednika Donalda Trumpa in se odzvala na oznako 'MAGA Barbie', ki jo je prejela s strani javnosti. "Nikoli nisem bila tukaj, da govorim o politiki, temveč da ustvarjam umetnost. To ni tema, o kateri želim javno govoriti."

Dodala je, da jo prav zaradi tega, ker o politiki ne želi javno govoriti, ljudje želijo uporabiti "kot svojo figuro". "Če mi nekdo drug nekaj pripiše, na to ne moram vplivati," je bila jasna 28-letnica in pojasnila, da oznake 'MAGA Barbie' ne ovrže, ker: "Nisem sovražna oseba. Če bi dejala, da ta oznaka ni resnična, bi me obsodili, da to govorim zgolj, da bi bila videti bolje."

"Ne moram zmagati. Zmage ni nikoli na obzorju, le ostati moram zvesta sama sebi, ker vem, kdo sem. Ljudi ne morem prisiliti, da bi me imeli radi. Vem, za čem stojim," je zaključila zvezdnica, ki se je preteklo leto znašla pod plazom kritik na račun oglasa za kavbojke, v katerem je na videz poveličevala belo raso. Takrat ji javno v bran stopil Trump in oglas označil za 'čudovit'.