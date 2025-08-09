Svetli način
Je Sydney Sweeney res Trumpova podpornica?

Los Angeles, 09. 08. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 25 minutami

Avtor
K.Z.
Igralka Sydney Sweeney, ki je znana po vlogah v serijah Beli lotus in Evforija, je nedavno nastopila v kontroverznem oglasu za kavbojke, ki naj bi promoviral belo raso. Kmalu za tem je predsednik Donald Trump razkril, da je 27-letna zvezdnica registrirana volivka republikancev, odtlej pa je postala nekakšen simbol v vojni proti tako imenovani 'prebujeni' kulturi.

Da je podpornica desno usmerjene politične opcije, za oboževalce igralke Sydney Sweeney ni nekaj novega, piše britanski Daily Mail. Čeprav zvezdnica za zdaj o svojih političnih nazorih javno ne govori, pa so se namigi o tem, da podpira republikance, pojavili že leta 2022. Omembe 'konservativnih sorodnikov', rojstnodnevna zabava za njeno mater, katere tema je bila 'obudimo šestdeseta leta', in star posnetek s strelišča, na katerem spretno rokuje s pištolo, so le nekatere podrobnosti, ki so ponovno vzbudile pozornost.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney FOTO: Profimedia

Čeprav je oglas za kavbojke, v katerem je nastopila nedavno, požel številne kritike, pa ji je javno podporo izkazal sam ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je označil za 'najbolj vročega' in v izjavi dodal: "Če je Sydney Sweeney registrirana republikanka, se mi zdi njen oglas fantastičen."

Konzervativna vzgoja in strah pred vlogo

Sydney je odraščala v majhnem katoliškem mestu v zvezni državi Washington, ki je močno podpiralo Trumpa. Priznala je, da je zaradi svoje konservativne vzgoje skoraj zavrnila vlogo lika Cassie v seriji Evforija, s katero je pritegnila pozornost in prodrla med najbolj želene mlade igralke Hollywooda.

Preberi še Kampanja Sydney Sweeney sprožila val kritik: Promoviranje bele rase

"Odraščala sem v manjšem mestu z družino, ki je bila nekoliko bolj konzervativna, in mislila sem si: 'Ubili me bodo, če bom naredila kaj takega'," je leta 2021 povedala za Stylecaster. Večina njene družine še vedno živi v tako imenovani rdeči državi, le njen oče se je po ločitvi preselil v Mehiko.

Kontroverzna rojstnodnevna zabava

Igralka je postala tarča kritik, ko je priredila zabavo za 60. rojstni dan svoje matere, kjer so gostje nosili klobuke, podobne klobukom MAGA, in majice z napisom Blue Lives Matter, njihovo sporočilo pa je nasprotno tistemu, ki podpira temnopolte, ki so se s sloganom gibanja Black Lives Matter skušali upreti policijskemu nasilju in rasizmu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fotografije s praznovanja so hitro postale viralne, njen brat Trent pa je pozneje pojasnil, da je na klobukih pisalo 'Make Sixty Great Again' (obudimo šestdeseta), ne pa Trumpov slavni slogan. Sydney se je na kritiko odzvala na X, kjer je zapisala: "Ljudje, to je noro. Nedolžno praznovanje 60. rojstnega dne moje mame se je spremenilo v absurdno politično izjavo, kar pa ni bil namen. Prosim, nehajte predpostavljati." Kasneje je za Variety pojasnila, da so oblačila, o katerih je govora, za šalo nosile prijateljice njene mame iz Los Angelesa.

Spretna tudi z orožjem

Ko je kampanja za kavbojke požela prve kritike, pa so na družbenih omrežjih znova zaokrožil tudi star posnetek, na katerem zvezdnica spretno rokuje s pištolo. Na njem je prikazano, kako hitro napolni orožje, cilja in strelja, celo izvaja 'dvojne strele'. Oboževalci so komentirali njeno spretnost, eden od njih pa je zapisal: "Ne le, da ima odlične kavbojke; na strelišču je popolna profesionalka."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

'Krivec' za kritike in ugibanja je kampanja za kavbojke

Pred dnevi se je na tržišču pojavila oglasna kampanja, s katero igralka promovira kavbojke, več pozornosti kot par hlač pa je požel slogan 'Sydney Sweeney ima odlične gene', kjer je beseda 'gene' prečrtana, namesto nje pa uporabljena beseda 'kavbojke'. Kmalu po objavi oglasa je bila 27-letnica tarča številnih kritik, da promovira belo raso in sprožila debato o lepotnih standardih Zahoda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odziv javnosti je deljen

Novica, da je Sydney od junija 2024 registrirana članica Republikanske stranke na Floridi, o kateri je prvi poročal Buzzfeed, je sprožila plaz odzivov. Medtem ko so bili nekateri njeni oboževalci razočarani, so drugi komentirali, da niso presenečeni. Mnogi so jo branili in poudarili, da ima vsakdo pravico do svobodne izbire.

Preberi še Donald Trump o oglasni kampanji Sydney Sweeney: 'Je trenutno najbolj vroča'

"V redu je, če imajo ljudje drugačna stališča kot vi," je bil eden od komentarjev. Drugi uporabnik družbenih omrežij pa je dodal: "Zakaj se to koga tiče? Saj je igralka, ne vaša izvoljena uradnica."

sydney sweeney donald trump igralka republikanci podpora oglas kavbojke
