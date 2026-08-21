Je takšna obleka primerna za obisk poroke?

Čeprav je 29-letnica sledila kodeksu oblačenja, ki je narekoval črno eleganco, se uporabniki na družbenem omrežju sprašujejo, ali je prestopila mejo dobrega okusa. V kreaciji je namreč pokazala precej gole kože. Ne le visok razporek, zaradi katerega je bilo moč videti noge mlade podjetnice, obleka prav tako ni zakrila njenega predela trebuha in hrbta.

"Jezna bi bila, če bi se moja dobra prijateljica takšna pojavila na moj poseben dan," je bila na spletu kritična ena od uporabnic. Druga je dodala, da to nikakor ni bil dan, v katerem bi si Kylie zaslužila glavni žaromet. "To je bil dan, namenjen ljubezni med Jordyn in Karlom-Anthonyjem." Med komentarji so bili tudi tisti, ki so zvezdnico in njeno drzno obleko zagovarjali. "To je zvezdniška poroka, pravila so drugačna," je dejal nekdo, drugi pa pripomnil: "Ni važno, kaj so svati oblekli, Jordyn in KAT sta bila glavni zvezdi dogodka."