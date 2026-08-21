Je takšna obleka primerna za obisk poroke?

Kylie Jenner, najmlajša članica klana Kardashian-Jenner, ponovno polni družbena omrežja. Tokrat je pozornost ukradla na poroki prijateljice Jordyn Woods, za katero je nadela arhivsko obleko modnega oblikovalca Roberta Cavallija iz leta 2004.
Čeprav je 29-letnica sledila kodeksu oblačenja, ki je narekoval črno eleganco, se uporabniki na družbenem omrežju sprašujejo, ali je prestopila mejo dobrega okusa. V kreaciji je namreč pokazala precej gole kože. Ne le visok razporek, zaradi katerega je bilo moč videti noge mlade podjetnice, obleka prav tako ni zakrila njenega predela trebuha in hrbta.
"Jezna bi bila, če bi se moja dobra prijateljica takšna pojavila na moj poseben dan," je bila na spletu kritična ena od uporabnic. Druga je dodala, da to nikakor ni bil dan, v katerem bi si Kylie zaslužila glavni žaromet. "To je bil dan, namenjen ljubezni med Jordyn in Karlom-Anthonyjem." Med komentarji so bili tudi tisti, ki so zvezdnico in njeno drzno obleko zagovarjali. "To je zvezdniška poroka, pravila so drugačna," je dejal nekdo, drugi pa pripomnil: "Ni važno, kaj so svati oblekli, Jordyn in KAT sta bila glavni zvezdi dogodka."
Roberto Cavalli je bil priznani italijanski modni oblikovalec, ki je zaslovel predvsem s svojimi drznimi in razkošnimi kreacijami. Najbolj znan je bil po uporabi eksotičnih vzorcev, kot so živalski potiski, ter po inovativnih tehnikah obdelave usnja in džinsa. Njegov slog je bil pogosto opisan kot glamurozen, seksi in poln življenja, s čimer je pomembno zaznamoval visoko modo in rdeče preproge po vsem svetu.
Izraz 'arhivski kos' se nanaša na oblačila ali modne dodatke iz preteklih kolekcij priznanih modnih hiš, ki so ohranjeni kot del zgodovinske dediščine znamke. V zadnjih letih je nošenje arhivskih kosov postalo izjemno priljubljeno med zvezdniki, saj predstavlja trajnostno alternativo hitri modi, hkrati pa omogoča izražanje edinstvenega sloga z nošenjem redkih, vintage kreacij, ki imajo svojo modno zgodovino.
Kodeks oblačenja ali 'dress code' je nabor pravil, ki gostom narekuje, kakšna vrsta oblačil je primerna za določen dogodek. Pri porokah je namen kodeksa zagotoviti, da se slog oblačenja gostov sklada s stopnjo formalnosti poroke. Čeprav se pravila razlikujejo glede na kulturo in želje para, je splošno pravilo, da gostje ne bi smeli zasenčiti mladoporočencev ali izbrati oblačil, ki bi bila preveč vpadljiva, razgaljena ali neprimerna za svečano naravo obreda.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.