Je Thandiwe Newton prostovoljno prepustila vlogo Salmi Hayek?

Angleška igralka, ki se je po besedah predstavnika filmske franšize Vroči Mike prostovoljno odpovedala vlogi v zadnjem delu trilogije, naj bi po najnovejših poročanjih na setu veljala za veliko divo, ki je ovirala potek snemanja. Med drugim naj bi se sprla celo z glavnim zvezdnikom filma. Je Thandiwe Newton torej prostovoljno prepustila glavno žensko vlogo Salmi Hayek?

Nedavno smo poročali, da je bila angleška igralka Thandiwe Newton zaradi 'družinskih zadev' primorana opustiti glavno žensko vlogo v prihajajočem tretjem in zadnjem filmu iz franšize Vroči Mike. In če sta bila ob naznanitvi filmska ekipa in njen predstavnik redkobesedna glede igralkinega odhoda, so sedaj v tuje medije pricurljale dodatne informacije.

icon-expand Thandiwe Newton FOTO: Profimedia

PageSix je s pomočjo neimenovanega vira na setu razkril, da je igralka s svojim nenavadnim obnašanjem ovirala potek snemanja ter da je tudi zaradi tega hitro postalo jasno, da te vloge v takem stanju ne bo mogla odigrati. "V njenem življenju se dogajajo številni pretresi," je mediju dejal vir in pojasnil, da se je igralka nedavno razšla s soprogom ter da je bila tudi zaradi tega med snemanjem pod velikim stresom. "V hotel je za čustveno podporo pripeljala celo dva domača zajca." Nad nenavadnim obnašanjem so se pritožili tudi drugi člani ekipe, ki so igralko označili za 'zelo zahtevno' in 'absolutno divo'. Njen odmik iz filma tako ni bil povsem samostojna odločitev, kot je sprva dejal predstavnik filmskega studia, temveč je k tej pripomoglo tudi dejstvo, da se je na setu sporekla z glavnim zvezdnikom filma, Channingom Tatumom. Po besedah neimenovanega vira naj bi se zvezdnika grobo sporekla zaradi oskarjeve zaušnice, ki jo je Will Smith namenil Chrisu Rocku. Spor naj bi dosegel tak vrhunec, da se je Tatum v besu odločil zapustiti set, kot mediatorji pa so zadevo skušali popraviti celo igralkini angleški in ameriški predstavniki.

Kljub temu, da govorice o igralkinem obnašanju zaenkrat ostajajo zgolj in samo to, jo bo v filmu vseeno nadomestila Salma Hayek, ki bo po besedah producentov ključna za zgodbo. "(Glavni ženski, op. a.) lik je zelo močan, morda celo močnejši od Mika," so dejali in dodali: "Nikoli nismo ustvarjali klasičnih ljubezenskih zgodb in tudi ta ne bo klasična."