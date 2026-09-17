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Tuja scena

Je to Jennifer Lopez? Viralna fotografija aretirane Američanke

Minneapolis, 17. 09. 2026 12.11 pred 10 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A. P.
35-letna Cyrena Anne Quast

Fotografija 35-letne Američanke, ki jo je policija v Minnesoti aretirala zaradi suma kraje, je postala prava spletna senzacija. Številni so namreč prepričani, da je domnevna tatica na las podobna slavni Jennifer Lopez.

Na prvi pogled bi marsikdo pomislil, da gleda policijsko fotografijo ene največjih svetovnih zvezdnic. 35-letna Cyrena Anne Quast je s svojimi obraznimi potezami in izrazom na obrazu številne spomnila na Jennifer Lopez, zato je njena fotografija bliskovito zaokrožila po spletu.

Levo: Cyrena Anne Quast, desno: Jennifer Lopez
Levo: Cyrena Anne Quast, desno: Jennifer Lopez
FOTO: Profimedia

Dvojnico slavne zvezdnice so avgusta aretirali v ameriškem Monticellu. Po navedbah kazenske ovadbe naj bi iz veleblagovnice Target odnesla dva paketa baterij za električno orodje v vrednosti približno 500 evrov. Prepoznal jo je eden od zaposlenih, saj naj bi nekaj izdelkov odnesla že nekaj dni prej, in poklical policijo.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
FOTO: Profimedia

Jennifer Lopez ima dolgo zgodovino dvojnic

To sicer ni prvič, da je domnevna dvojnica Jennifer Lopez pritegnila pozornost spleta. V preteklih letih so viralne postale že številne ženske, ki so jih zaradi dolgih temnih las, ličenja in obraznih potez primerjali z igralko in pevko.

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Cenb77
17. 09. 2026 12.22
pa koga briga no...
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0 0
SpamEx
17. 09. 2026 12.21
doppelganger sigurno
Odgovori
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