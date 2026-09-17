Je to Jennifer Lopez? Viralna fotografija aretirane Američanke

Na prvi pogled bi marsikdo pomislil, da gleda policijsko fotografijo ene največjih svetovnih zvezdnic. 35-letna Cyrena Anne Quast je s svojimi obraznimi potezami in izrazom na obrazu številne spomnila na Jennifer Lopez, zato je njena fotografija bliskovito zaokrožila po spletu.
Dvojnico slavne zvezdnice so avgusta aretirali v ameriškem Monticellu. Po navedbah kazenske ovadbe naj bi iz veleblagovnice Target odnesla dva paketa baterij za električno orodje v vrednosti približno 500 evrov. Prepoznal jo je eden od zaposlenih, saj naj bi nekaj izdelkov odnesla že nekaj dni prej, in poklical policijo.
Jennifer Lopez ima dolgo zgodovino dvojnic
To sicer ni prvič, da je domnevna dvojnica Jennifer Lopez pritegnila pozornost spleta. V preteklih letih so viralne postale že številne ženske, ki so jih zaradi dolgih temnih las, ličenja in obraznih potez primerjali z igralko in pevko.
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