Je to Jennifer Lopez? Viralna fotografija aretirane Američanke

Na prvi pogled bi marsikdo pomislil, da gleda policijsko fotografijo ene največjih svetovnih zvezdnic. 35-letna Cyrena Anne Quast je s svojimi obraznimi potezami in izrazom na obrazu številne spomnila na Jennifer Lopez, zato je njena fotografija bliskovito zaokrožila po spletu.

Levo: Cyrena Anne Quast, desno: Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Dvojnico slavne zvezdnice so avgusta aretirali v ameriškem Monticellu. Po navedbah kazenske ovadbe naj bi iz veleblagovnice Target odnesla dva paketa baterij za električno orodje v vrednosti približno 500 evrov. Prepoznal jo je eden od zaposlenih, saj naj bi nekaj izdelkov odnesla že nekaj dni prej, in poklical policijo.

Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Jennifer Lopez ima dolgo zgodovino dvojnic