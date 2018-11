Je to najbolj seksi moški na svetu?

Zvezdnik Idris Elbaje zaslovel v HBO-jevi seriji The Wire, mnogi so si ga zapomnili po vlogi Heimdalla v Marvelovi franšizi Thor, kar nekaj časa pa se je šepetalo, da ustvarjalci legendarnega Jamesa Bonda razmišljajo, da bi bil on naslednji agent 007, a je igralec to zanikal. Pred dnevi pa ga je ameriška revija People imenovala za najbolj seksi moškega.

"Kdo bi si mislil! Hvala, revija People in oboževalci, ki ste me izbrali za najbolj seksi moškega. Počaščen in hvaležen sem," je navdušeno zapisal na družbenih omrežjih. V času ko je dobil ta laskavi naziv, pa se je neko britansko podjetje odločilo, da po njegovi podobi naredi lutko.