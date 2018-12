Je to največji modni spodrsljaj nekdanje prve dame?

54-letna Michelle Obama je dolgo veljala za pravo modno ikono – sploh med predsednikovanjem moža Baracka Obame, ko so bile v njihovo družino uprte oči širše javnosti. Vajeni smo je bili v elegantnih modnih kosih, za katere so bili značilni enotni in pretežno umirjeni barvni toni. Nedavno pa je s svojim modnim stilom popolnoma presenetila in izzvala tudi negativne komentarje.