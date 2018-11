Je to res novi izbranec Smithovega sina?

20-letni Jaden Smith, sin zvezdnikov Willa Smitha in Jade Pinkett Smithje pred dnevi med svojim koncertnim nastopom presenetil vse oboževalce, ko je dejal, da želi z njimi deliti pomembno novico: ''Nekaj bi vam rad zaupal. Tyler, Kreator (the Creator), je najboljši prijatelj na svetu in imam ga izjemno rad ... In še nekaj vam bom zaupal. Tyler tega ne želi razkriti, ampak ... Tyler je moj je***i partner in moj partner je že moje celo je***o življenje. Tyler, Kreator je moj je***i fant. To je resnica.''