Je Tom Cruise res že osem let samski?

Prejšnji mesec so se namreč pojavila namigovanja, da je srce hollywoodskega zvezdnika Toma Cruisa oddano. 58-letnega igralca naj bi očarala 20 let mlajša soigralka Hayley Atwell , s katero sodelujeta pri ustvarjanju sedmega filma franšize Misija: Nemogoče .

Igralca naj bi se na snemanjih zelo zbližala, nekateri pa so med njima opazili tudi močno kemijo. Viri so zaPeople govorice zanikali in pojasnili, da imata igralca zgolj profesionalen odnos: "Med njima ni nobene romance. To sploh ne drži!"