Tuja scena

Je tudi Michelle Obama podlegla zdravilom za hujšanje?

Washington, 26. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
E.K.
Michelle Obama je na Instagramu objavila fotografijo, ki je dvignila veliko prahu med oboževalci zaradi njene opazno shujšane postave. Mnogi ugibajo, ali je nekdanja prva dama ZDA podlegla zdravilom za hujšanje, po katerih v zadnjem času posegajo številni estradniki.

Michelle Obama je na družbenem omrežju delila fotografijo, ki je hitro dvignila ogromno prahu med njenimi oboževalci. Njena opazno shujšana postava je namreč med številnimi vzbudila pomisleke, da je tudi nekdanja prva dama ZDA podlegla zdravilom za hujšanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

61-letnica je nedavno na Instagramu objavila posnetke iz zakulisja fotografiranja s slavno fotografinjo Annie Leibovitz, na katerih razkazuje svojo fit postavo. "Annie Leibovitz je vedno vedela, da fotografija lahko naredi več kot le ohrani trenutek – lahko nekaj pove," je med drugim zapisala žena Baracka Obame.

Številni sledilci so se pod komentarji in na drugih platformah kasneje razburili nad njenim novim videzom, saj menijo, da v zadnjem času ogromno slavnih in bogatih posega po zdravilih, ki jim omogočijo izgubo odvečne telesne teže. Najbolj priljubljeno med njimi naj bi bilo zdravilo, namenjeno bolnikom s sladkorno boleznijo, katerega stranski učinek je izguba telesne teže. "Jemanje zdravil ni goljufanje. Če ljudem s težavami ne poveš, kaj si storil, pa je nepošteno," je zapisal eden od uporabnikov spleta.

Prva dama se obtožb ni dotaknila, je pa leta 2022 odkrito spregovorila o pridobivanju teže v času menopavze. "Nikoli se nisem tehtala. Ne poskušam se držati številk, ampak ko si v menopavzi, se preprosto zgodi, česar se v bistvu ne zavedaš," je tedaj povedala za People.

Mati dveh otrok je v začetku meseca sicer za omenjeni medij spregovorila o staranju in svojem zdravju. "Moje zdravje je bilo vedno najpomembnejše. Kaj jem, telovadim, hodim na redne zdravniške preglede," je dejala in poudarila, da nikoli ne zamudi mamografije. "Počnem vse, kar bi morala početi, ker cenim svoje zdravje in mi to omogoča tudi, da uživam v tem času, ker me nič ne boli in nisem bolna. Sem tako živahna kot kdaj koli prej."

