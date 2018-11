Je Will Smith s to objavo tvegal ženino jezo?

50-letni filmski in televizijski igralec ter glasbenik Will Smith je znan po tem, da prek svojega profila na Instagramu pogosto objavlja utrinke iz zasebnega življenja. Tokrat je svoj profil uporabil zato, da je nekdanji soprogi Sheree Zampino, s katero je bil poročen tri leta in s katero ima 26-letnega sina Treya Smitha, zaželel vse najboljše ob praznovanju njenega 51. rojstnega dne. Igralec je objavil fotografijo, ki je nastala pred več kot 20 leti in na kateri s Sheree objemata svojega sina. Poleg je zapisal: ''Vse Najboljše Sheree Zampino, najboljša mama vseh časov! Ree-Ree, rad te imam!''

Komik Chris Rock, ki ni spregledal objave na Willovem instagramu, je pod fotografijo zapisal: ''Wow, Will ... Imaš pa res razumevajočo ženo!''