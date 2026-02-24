Je po noči s 400 moškimi resnično zanosila ali gre za marketinški trik?

Bonnie Blue je včeraj šokirala splet z novico, da je med maratonom, ko je spala s 400 moškimi, zanosila, danes pa se vse več njenih sledilcev sprašuje, ali gre za eno veliko laž. "Slabo mi je, imam glavobol, in ko rečem glavobol, mislim mega migreno," je povedala v začetku videoposnetka, objavljenega na YouTubu, in po odčitanem nosečniškem testu dodala: "Ja, definitivno sem noseča."

A sledilci so postali sumničavi med gledanjem posnetkov, ki so sledili, ko je ustvarjalka vsebin za odrasle obiskala ginekologa. "Dejstvo, da zdravnik nosi smučarsko masko, mi pove vse, kar moram vedeti. Vse to je ena velika neumnost," je zapisal eden od gledalcev, drugi pa je dodal: "Ne vem, možno je, da je resnično, morda ni hotel, da bi ga pokazali pred kamero." Bonnie, katere pravo ime je Tia Billinger, se je v začetku meseca tako lotila prav posebnega podviga. V želji po zanositvi je spala s stotinami moških, ki pa so na svojo priložnost v dolgi vrsti pred londonsko vilo čakali tudi do sedem ur.