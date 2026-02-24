Naslovnica
Tuja scena

Je po noči s 400 moškimi resnično zanosila ali gre za marketinški trik?

London, 24. 02. 2026 13.17 pred 41 minutami 2 min branja 14

Avtor:
E.K.
Bonnie Blue

Pornografska igralka Bonnie Blue je šokirala z novico, da je zanosila med svojim ekstremnim seksualnim podvigom. V začetku meseca je namreč v nekaj urah spala z več kot 400 moškimi. Medtem ko ona trdi, da je noseča, se splet razvnema zaradi dvomov v resničnost njene zgodbe, še posebej veliko pozornosti pa je pritegnil posnetek njenega obiska domnevnega ginekologa.

Bonnie Blue je včeraj šokirala splet z novico, da je med maratonom, ko je spala s 400 moškimi, zanosila, danes pa se vse več njenih sledilcev sprašuje, ali gre za eno veliko laž. "Slabo mi je, imam glavobol, in ko rečem glavobol, mislim mega migreno," je povedala v začetku videoposnetka, objavljenega na YouTubu, in po odčitanem nosečniškem testu dodala: "Ja, definitivno sem noseča."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A sledilci so postali sumničavi med gledanjem posnetkov, ki so sledili, ko je ustvarjalka vsebin za odrasle obiskala ginekologa. "Dejstvo, da zdravnik nosi smučarsko masko, mi pove vse, kar moram vedeti. Vse to je ena velika neumnost," je zapisal eden od gledalcev, drugi pa je dodal: "Ne vem, možno je, da je resnično, morda ni hotel, da bi ga pokazali pred kamero."

Bonnie, katere pravo ime je Tia Billinger, se je v začetku meseca tako lotila prav posebnega podviga. V želji po zanositvi je spala s stotinami moških, ki pa so na svojo priložnost v dolgi vrsti pred londonsko vilo čakali tudi do sedem ur.

Preberi še V nekaj urah spala s 400 moškimi in enemu od njih izpolnila največjo željo

26-letnici, ki je lanskega januarja v 12 urah spala s kar 1057 moškimi, je bilo tokrat pomembno, da s spolnimi partnerji, ki bi lahko potencialno postali očetje njenega otroka, naveže stik. "Zato sem na dan dogodka zbrala vzorce DNK," je dejala po poročanju TMZ-ja in dodala, da so morali upoštevati tudi nekaj pravil, in sicer so se morali pobriti, stuširati in se testirati na spolno prenosljive bolezni.

Njena novica je vsekakor presenetila mnoge, Bonnie je namreč v preteklosti večkrat spregovorila o svojih težavah s plodnostjo. S svojim bivšim partnerjem naj bi se dlje časa trudila zanositi, sama pa naj bi kasneje mislila, da ji preostaja zgolj možnost, da se odpravi na umetno oploditev. "Zato si želim, da bi lahko rekla, da bom morda zanosila, vendar nisem v položaju, ko bi lahko zanosila po naravni poti," je dejala lanskega junija za Us Weekly. Prav tako je v preteklosti trdila, da se o nosečnosti prav zaradi svojih dolgoletnih težav ne bi nikoli šalila. Ali je novica resnična in kakšna je identiteta potencialnega očeta, pornoigralka zaenkrat še ni razkrila.

Bonnie Blue moški nosečnost Tia Billinger

