Je z novo fotografijo končno potrdila zvezo z Neymarjem?

28-letna Natalia Barulich je bila v preteklosti v razmerju s kolumbijskim zvezdnikom Malumo, s katerim se je razšla lani. Kmalu potem so se začele pojavljati govorice, da se je manekenka hrvaških korenin ogrela za 28-letnega brazilskega nogometaša Neymarjaoziroma tudi on ni bil ravnodušen do nje. Prva namigovanja so se v javnosti pojavila potem, ko se je Natalia nekajkrat mudila v francoski prestolnici, kjer si je med drugim ogledala tekme nogometnega kluba Paris Saint-Germain. Neymar je bil nazadnje v razmerju s 24-letno brazilsko igralko Bruno Marquezine, ki ga je pogosto spremljala na njegovih nogometnih tekmah.

Natalia je pred nekaj minutami na družbenih omrežjih vrgla novo kost za glodanje, in sicer je objavila profesionalno fotografijo, ki je bila posneta v Parizu za naslovno zgodbo revije GQ. Na njej pozira v objemu Neymarja, fotografijo pa je pospremila z besedami"Bonnie & Clyde" (op. a., zloglasni ameriški gangsterski par), zraven pa dodala še simbol za ogenj, poljub ter srce in označila Neymarja. Ta je fotografijo delil tudi v Instagramovi zgodbi.