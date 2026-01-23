Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Je za dramo na poroki Brooklyna Beckhama kriv Marc Anthony?

Palm Beach, 23. 01. 2026 18.42 pred 55 minutami 2 min branja 3

Avtor:
E.M.
Je za dramo na poroki Brooklyna Beckhama kriv Marc Anthony

V javnosti še vedno odmeva drama družine Beckham, ki jo je po mesecih ugibanj o odtujenih odnosih s šest strani dolgim zapisom potrdil 26-letni Brooklyn Beckham. Prvorojenec zakoncev Beckham je v zapisu mamo Victorio obtožil, da je na njegovi poroki neprimerno plesala ter ga spravila v zadrego, njegovo soprogo Nicolo pa v solze. Zdaj je molk prekinil didžej s poroke, ki je ponudil svojo plat zgodbe.

DJ Fat Tony je gostoval v angleški jutranji oddaji This Morning, kjer je ponudil svoj vpogled v dramo družine Beckham. Didžej, ki je bil zadolžen za glasbo na poroki Brooklyna Beckhama in Nicole Peltz, je razkril, kaj se je zgodilo na plesišču in zakaj je 26-letnik svojo slavno mamo Victorio obtožil neprimernega plesanja.

DJ Fat Tony
DJ Fat Tony
FOTO: Profimedia

"Ni bilo seksualno," je ples Victorie Beckham opisal didžej. "Ni bilo akcije v slogu Spice Girls. Problem je bila taktnost. Marc Anthony je nastopal in na oder je povabil Brooklyna. Vsi smo pričakovali, da bo na prvi ples povabil Nicolo, nato pa je Marc Anthony na plesišče povabil 'najlepšo žensko v dvorani. In nato je izgovoril Victoriino ime," je dogajanje opisal DJ Fat Tony.

"Victoria, ki je stala ob robu odra, je stopila nanj, Brooklyn pa je bil skrušen, saj je mislil, da bo prvi ples odplesal s svojo ženo. Nicola je nato v solzah zapustila prizorišče, Brooklyn pa je obstal na plesišču. Nato sta z mamo zaplesala, Marc Anthony pa mu je naročil, naj roke postavi na Victoriine boke. Celotna situacija je bila zelo nerodna za vse prisotne."

Didžej je pojasnil, da z družino že več let sodeluje ter da so Beckhamovi "zelo plesoča in sproščena družina, ki rada pleše". Ne le poročno slavje, neroden naj bi bil po besedah Fat Tonyja tudi zajtrk prihodnji dan. "Veste, ko nevesta in ženin zapustita svojo poroko uničena, se novica razširi. Milo rečeno, ni prišlo veliko ljudi na brunch, ampak vsi so govorili o tem. Ples je zelo majhen del večjega problema." Didžej je med pogovorom stopil v bran modni oblikovalki in dejal: "Menim, da je bila Victoria vržena v to (ples, op. a.). "

brooklyn beckham drama didžej

Zvezdniški blišč zamenjal za vero in skromno življenje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
matdej
23. 01. 2026 19.37
Hahaha....in zdaj bo vsak dan novica na tem portalu o tej cudni družini...kdo je kaj videl,rekel,pojedel,plesal,jokal,se smejal...svašta
Odgovori
+1
1 0
Ice_Cat
23. 01. 2026 19.37
Ce bi kaj druzga tako podrobno spremljali .....kot to ausglajzano familijo
Odgovori
0 0
Bassettt
23. 01. 2026 19.23
Vržena v to, za kar bi lahko rekla ne in dala žaromete nevesti!
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
zadovoljna
Portal
Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Depresivni igralec: 'Hollywood je šel v ...'
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Poročil se je s študentko
Poročil se je s študentko
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469