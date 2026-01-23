Je za dramo na poroki Brooklyna Beckhama kriv Marc Anthony?

DJ Fat Tony je gostoval v angleški jutranji oddaji This Morning , kjer je ponudil svoj vpogled v dramo družine Beckham. Didžej, ki je bil zadolžen za glasbo na poroki Brooklyna Beckhama in Nicole Peltz , je razkril, kaj se je zgodilo na plesišču in zakaj je 26-letnik svojo slavno mamo Victorio obtožil neprimernega plesanja.

"Ni bilo seksualno," je ples Victorie Beckham opisal didžej. "Ni bilo akcije v slogu Spice Girls. Problem je bila taktnost. Marc Anthony je nastopal in na oder je povabil Brooklyna. Vsi smo pričakovali, da bo na prvi ples povabil Nicolo, nato pa je Marc Anthony na plesišče povabil 'najlepšo žensko v dvorani. In nato je izgovoril Victoriino ime," je dogajanje opisal DJ Fat Tony.

"Victoria, ki je stala ob robu odra, je stopila nanj, Brooklyn pa je bil skrušen, saj je mislil, da bo prvi ples odplesal s svojo ženo. Nicola je nato v solzah zapustila prizorišče, Brooklyn pa je obstal na plesišču. Nato sta z mamo zaplesala, Marc Anthony pa mu je naročil, naj roke postavi na Victoriine boke. Celotna situacija je bila zelo nerodna za vse prisotne."

Didžej je pojasnil, da z družino že več let sodeluje ter da so Beckhamovi "zelo plesoča in sproščena družina, ki rada pleše". Ne le poročno slavje, neroden naj bi bil po besedah Fat Tonyja tudi zajtrk prihodnji dan. "Veste, ko nevesta in ženin zapustita svojo poroko uničena, se novica razširi. Milo rečeno, ni prišlo veliko ljudi na brunch, ampak vsi so govorili o tem. Ples je zelo majhen del večjega problema." Didžej je med pogovorom stopil v bran modni oblikovalki in dejal: "Menim, da je bila Victoria vržena v to (ples, op. a.). "