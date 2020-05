Je za razhod slavnega para kriva tretja oseba?

Argentinska pevka in igralka Tini Stoessel ter kolumbijski pevec Sebastian Yatra, ki sta veljala za enega najlepših in popolnih parov na sceni, sta se razšla. "Doživela sva lepe trenutke, ampak včasih se stvari ne razpletejo, kot bi si želeli," sta zapisala v izjavi za javnost.

Sebastian Yatra in Tina Stoessel sta sporočila, da sta se razšla. FOTO: Profimedia

Martina Stoessel, znana kot Tini Stoessel,in Sebastian Yatra sta bila v očeh marsikaterega njunega oboževalca popoln zvezdniški tandem. Ljubezen do glasbe je prekrižala njuni poti in glasbeno sodelovanje (posnela sta kar tri duete Quiero Volver, CristinainOye) je s časoma preraslo v ljubezen. Čeprav sta zvezo na začetku skrivala, sta kasneje na družbenih omrežjih rada pokazala, da se imata rada in nista skoparila niti s poljubi. Te dni pa je kot strela z jasnega udarila novica, da se po enem letu, odkar sta zvezo uradno naznanila, razhajata. Oba zagotavljata, da bosta imela lepe spomine na skupne trenutke, a kljub temu je prišel čas, da gresta vsak svojo pot.

"Želiva vam povedati, da sva se odločila, da končava zvezo. Doživela sva lepe trenutke, ampak včasih se stvari ne razpletejo, kot bi si želeli. Oba čutiva, da je to za naju najboljša odločitev in vsi lepi spomini nama bodo za vedno ostali v srcu. Hvala, ker ste nama dali toliko ljubezni, zelo vas imava rada," sta oba zapisala v izjavi, ki sta jo na Twitterju delila s svojimi oboževalci in sledilci, ki jih je novica močno presenetila.

Mnogi so jima ob razhodu pošiljali spodbudne besede, nekateri pa so v komentar celo zapisali, da so nehali verjeti v ljubezen, medtem ko tretji upajo, da se bosta pobotala. Karanteno sta nekdanja zaljubljenca preživljala ločeno — Sebastian v rodni Kolumbiji, Tini pa pri starših v Buenos Airesu. Vse glasnejše pa so zdaj govorice, da se je Sebastian zagrel za pevko in igralko Danno Paolo, ki trenutno blesti v seriji Elite. Prvič so jima romanco pripisali že leta 2018, a je ostalo samo pri ugibanjih. V času karantene se je Danna javljala v živo na Instagramu in med prenosom prepevala svojo uspešnico Mala fama (Slab ugled).

