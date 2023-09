Je zakon Joeja Jonasa in Sophie Turner v težavah?

Dobro obveščeni viri so za tabloid dejali, da je zvezdniški zakon v škripcih in se bo kmalu znašel na sodišču, saj se par namerava ločiti. Viri so še povedali, da se je Joejeva ekipa posvetovala z najmanj dvema ločitvenima odvetnikoma v Los Angelesu. Pevec skupine Jonas Brothers naj bi bil tik pred tem, da vloži ločitvene dokumente in konča zakon z zvezdnico Igre prestolov. Ob tem je zgovorno tudi dejstvo, da sta pred kratkim prodala svojo vilo v Miamiju, ki sta jo kupila pred enim letom.

TMZ še poroča, da ima par že več kot šest mesecev "resne težave". Pišejo, da je Joe zadnje tri mesece "skoraj ves čas" skrbel za njuna dva otroka, triletno Willo in enoletno hčerko, katere ime ni javno znano. Hčerki naj bi bili z njim na turneji, saj skupina koncertira po Združenih državah Amerike.

Joe in Sophie sta se začela sestajati leta 2016, leto kasneje pa sta se zaročila. Pred oltar sta stopila maja 2019 v Las Vegasu, mesec kasneje pa sta še enkrat dahnila usodni da v Parizu.