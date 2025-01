Je Zuckerberg med inavguracijo 'pokukal' v dekolte Bezosove zaročenke?

Modne odločitve na inavguraciji je za oddajo 24UR ZVEČER komentirala tudi modna navdušenka in poznavalka Nika Ambrožič Urbas. O drzni opravi zaročenke Jeffa Bezosa je dejala: "Na vsakem dogodku se najde nekdo, ki je oblečen neprimerno, ki popolnoma zgreši. To je ta primer," je poudarila in dodala, da ne zgolj oprava z globokim dekoltejem oblikovalca Alexandra McQueena, neprimerna je bila tudi izbira barve.

Modna poznavalka pa je izpostavila še eno stvar. "Zakaj bi se ženska, ki ima take finančne zmožnosti, kot jih ima ona, odločila za opravo, ki jo je lani na enem dogodku že nosila? Popolnoma enako opravo, kar je zelo redko. Sama menim, da je to zato, ker takrat, ko se je prvič pojavila v tem videzu, je bila zelo skritizirana. Sama je priznala, da jo je to izredno prizadelo. To je nekaj, kar zaboli vsakogar, še zlasti osebo, ki je na taki visoki poziciji. Verjetno je požela veliko negativnih komentarjev in menim, da je bil ta dogodek zanjo priložnost, da se postavi v bran in doseže svojo osebno zmago. Da sebi in drugim pokaže, da je močnejša."