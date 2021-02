Je zvezdnica Harryja Potterja Emma Watson zaročena?

Emma Watso n in njen izbranec Leo Robinton sta poskrbela za nove govorice. Zaljubljenca sta se te dni mudila v Los Angelesu, kjer nista ostala neopažena. 30-letna igralka si je med hojo pomagala s skirojem, na katerega je imela naslonjeno koleno. Takšen pripomoček se običajno uporablja pri poškodbah, saj preprečuje napor in hojo.

A oboževalcem res skoraj nobena stvar ne uide. Med drugim so opazili, da igralka na levem prstancu nosi skromen prstan. Samo zato, ker nosi prstan na tem prstu, to seveda še ne pomeni, da gre v resnici za zaročnega. A vendar se je pri oboževalcih razvila prava debata na to temo, svoja mnenja pa so seveda delili tudi na Twitterju.