Je zvezdnica serije Ljubke lažnivke zaročena?

Priljubljena igralka Ashley Benson, ki smo jo lahko spremljali v uspešnici Ljubke lažnivke (Pretty Little Liars), in G-Eazy sta se odpravila na večerjo. 30-letnica je bila tokrat v središču pozornosti zaradi prstana, ki ga je nosila na prstancu. Sta se zaljubljenca odločila za naslednji korak?

icon-expand Ashley Benson in G-Eazy sta si privoščila večerjo. FOTO: Profimedia

Igralka Ashley Benson se je en mesec po razhodu z manekenkoCaro Delevingnehitroujela in zapletla z 31-letnim raperjemG-Eazy, s katerim se družita od maja. Parček se je tokrat odpravil na večerjo v eno od priljubljenih restavracij v Los Angelesu, kjer so jo v objektiv ujeli paparaci. 30-letnica je na prstancu nosila prstan in številni ameriški mediji so se spraševali, ali je bleščeč prstan v resnici zaročni.

icon-expand Ashley Benson FOTO: Profimedia

Zaljubljenca sta se uskladila z oblačili, saj sta oba nosila črne hlače in preprosto belo majico. Ashley je za mizo sedela na naročju svojega dragega partnerja G-Eazyja, katerega pravo ime je Gerald Earl Gillum, se družila s prijatelji ter se ves čas držala za roke. Ashley je blestela v vlogi Arie Montgomery v seriji Ljubke lažnivke (Pretty Little Liars), ki so jo snemali med letoma 2010 in 2017, ko se je po sedmih sezonah poslovila s TV zaslonov.

icon-expand Ali zvezdnica nosi zaročni prstan? FOTO: Profimedia