Je zvezdnik načrtoval napad?

Konec januarja smo pisali, da sta 36-letnega ameriškega igralcaJussieja Smolletta, ki igra v priznani seriji Imperij, v Chicagu napadla neznanca. Lotila sta se ga s pestmi, mu v obraz zlila belilo, eden od napadalcev pa mu je nato okoli vratu ovil vrv. Policija je dogodek preiskovala kot napad iz sovraštva, kajti napadalca naj bi zvezdnika zmerjala zaradi njegove rase in spolne usmerjenosti.

Zdaj pa je ameriška spletna stran CCN zapisala, da je mogoče zvezdnikova zgodba drugačna, kakor je to prikazal igralec. Vir naj bi spletni strani celo zaupal, da policija incident raziskuje v drugi smeri – igralec naj bi plačal napad. Po zaslugi videoposnetka je policija odkrila domnevna napadalca, ki ju je nato pridržala na policiji, brata naj bi policiji povedala svoj del zgodbe, drug videoposnetek pa je pokazal, da sta res kupila vrv, s katero sta nato napadla zvezdnika. Nato pa ju je policija izpustila na prostost, medijem pa so predstavniki policije dejali, da so dobili nove dokaze, ki jih želijo preveriti.

Vir, ki naj bi prišel iz vrst policije, pa je zdaj medijem zaupal, da novi dokazi kažejo na to, da je zvezdnik bratoma plačal, da sta ga napadla. A njegovi odvetniki so to takoj zanikali: "Kot žrtev napada iz sovraštva, ki je sodeloval s policijo, so ga te izjave razjezile ... Vse trditve so daleč od resnice." Ker je preiskava še v teku, policija trenutno ne želi dajati izjav.