Je zvezdnik tokrat vrgel oko na 18-letnico?

Ameriški zvezdnikPete Davidson ima kljub temu da ima šele 25 let, že kar lep 'seznam' lepotic, s katerimi se je družil. Zelo domnevno zvezo je imel s pevko Ariano Grande, s katero je bil celo zaročen, veliko se je govorilo tudi o razmerju s starejšo igralko Kate Beckinsale, toda tudi z njo se ni izšlo.

Ko je končal razmerje z zvezdnico Podzemlja pa so se začele govorice, da je skupaj s 24-letno hčerko zvezdnice Andie MacDowell, Margaret Qualley, ki je prav tako zašla v igralske vode. Nujno razmerje je potrdila celo mladenkina mati, ki je dejala, da imata zaljubljenca čudovit odnos. A očitno se je nekje zalomilo, kajti pred dnevi je prišla novica, da je Pete znova samski.

Zdaj pa so se ameriški mediji razpisali, da je Pete že našel novo simpatijo, in to naj bi bila hčerka slavne manekenke Cindy Crawford, 18-letna Kaia Gerber. Kje sta se spoznala, ni jasno, zagotovo pa sta se srečala letos junija, ko sta za modnega oblikovalca Alexandra Wangaskupaj nastopila na modni reviji.

Paparaci so ju tako zdaj skupaj ujeli tudi v New Yorku, ko sta šla skupaj na kosilo, kasneje pa so ga videli, da je zapustil tudi njeno stanovanje, mediji so se obrnili na oba, toda trenutno svojega 'prijateljstva' ne komentirata. Mnogi oboževalci pa ga že zagreto sprašujejo, ali se je zvezdnik ogrel za mično gospodično?