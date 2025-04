Jean-Claude Van Damme obtožen spolnih odnosov s trgovanimi Romunkami

Jean-Claude Van Damme je obtožen spolnih odnosov z več Romunkami, za katere naj bi vedel, da so žrtve trgovine z ljudmi. Antena 3, ki je povezana s CNN, je v sredo poročala, da je bila pri romunskem direktoratu za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma vložena kazenska ovadba, v kateri trdijo, da je poročeni igralec sodeloval pri spolnih odnosih s petimi ženskami, s katerimi je trgovala kriminalna združba. Slednjo naj bi domnevno vodil romunski poslovnež in lastnik manekenske agencije Morel Bolea.