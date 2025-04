Jean-Claude Van Damme zanikal obtožbe spolnih odnosov z Romunkami

Igralec Jean-Claude Van Damme je v izjavi, ki jo je v njegovem imenu podal agent, zanikal obtožbe, da je imel spolne odnose s petimi Romunkami, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi, on pa je za to vedel. Kot je povedal, so govorice, o katerih je prvi poročal CNN, groteskne in neresnične, zato jih 64-letni zvezdnik ne namerava več naslavljati.

Jean-Claude Van Damme, ki je znan po filmih Kickbokser, Krvavi šport in Ulični bojevnik, je zanikal obtožbe spolnih odnosov s petimi ženskami, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi v spolne namene. "Seznanjeni smo s članki, v katerih Jeana-Clauda Van Damma obtožujejo domnevne afere, ki naj bi se zgodila v Cannesu. Objavljena dejstva so groteskna in neresnična," je v izjavi za medije v francoščini povedal zvezdnikov agent.

Jean-Claude Van Damme FOTO: Profimedia

"Gospod Van Damme teh govoric ne želi komentirati ali jih tako dodatno vzpodbujati, saj so absurdne in neutemeljene," je še dodal zvezdnikov agent Patrick Goavec. O obtožbah je prvi poročal CNN, potem ko je bila zoper igralca na Romunski direktorat za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma vložena obtožnica, v kateri so 64-letnika obtožili spolnih odnosov s petimi ženskami, ki naj bi jih prodajala kriminalna združba pod vodstvom Morela Bolee.

Domnevni incident naj bi se zgodil v Cannesu na dogodku, ki ga je organiziral zvezdnik, vse ženske, sicer manekenke, pa naj bi bile darilo zanj, je poročal CNN. "Ženske so bile ranljive, na dogodku, ki ga je v Cannesu organiziral Jean-Claude Van Damme, pa je nekaj romunskih posameznikov, ki jih trenutno preiskujejo zaradi ustanovitve kriminalne združbe in ponujanja žensk v spolne namene, zvezdniku za spolne usluge ponudilo pet deklet, ki so v Romuniji delovale kot fotomodeli," je za medij povedal Adrian Cuculis, odvetnik ene od žrtev. "Oseba, ki je bila deležna njihovih uslug, je vedela za njihovo stanje. Kot so povedale priče, je Jean-Claude Van Damme vedel, da so ženske žrtve izkoriščanja," je še dodal odvetnik. Bolea je govorice v izjavi za Page Six označil za popolnoma lažne in zanikal povezavo z igralcem.

Primer bodo obravnavali na Višjem sodišču v Franciji, kjer bodo najprej preverili obtožbe, ki so del širše preiskave trgovine z ljudmi, vključno z mladoletnimi žrtvami, začeli pa so jo pred petimi leti v Romuniji. Van Damme je zaslovel v 80. letih prejšnjega stoletja s filmom Krvavi šport in zelo vplival na žanr akcijskih filmov. Poročen je bil petkrat s štirimi različnimi ženskami in ima tri otroke.