Jean-Paul Gaultier se poslavlja od modnega sveta

Jean-Paul Gaultier ne bo več oblikoval oblek, bodo pa njegova visoka moda in parfumi živeli naprej, so sporočili iz njegovega podjetja. Dejaven naj bi bil na drugih področjih.

67-letni Gaultier je oblačila za širše množice nehal oblikovati leta 2015, da bi se povsem osredotočil na visoko modo – ročno izdelana oblačila, ki si jih lahko privoščijo le najbogatejše ženske. Še lani je trdil, da še ne namerava odložiti škarij.

Njegova blagovna znamka visoke mode, ki je v lasti katalonskega konglomerata Puig, ni bila nikoli zelo dobičkonosna, medtem ko ostajajo njegovi parfumi med najbolj prodajanimi.

Z 18 leti je že bil osebni asistent modnega magnata Pierra Cardina, zaslovel pa je v 80. letih prejšnjega stoletja, ki so veljala za najbolj dekadentna v pariški visoki modi, ter se uveljavil kot enfant terrible modnega sveta.

S svojo prekipevajočo osebnostjo je kmalu postal ljubljenec medijev in občinstva. Znan po korzetih in naklonjenosti kiltom s svojim slogom kljubuje klasičnim pogledom na modo. Leta 1990 je tako za turnejo pop pevke Madonne Blond Ambition Tour zasnoval kolekcijo, ki so jo zaznamovali stožčasti nedrčki. Med letoma 2003 in 2010 je bil kreativni direktor modne hiše Hermes.